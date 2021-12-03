Умерла звезда советского кино Нина Ургант 4 3.12.2021, 16:09

14,468

Нина Ургант

Фото: ТАСС

Особое признание зрителей актриса получила за роль в фильме «Белорусский вокзал».

В Петербурге на 93-м году жизни умерла народная артистка России Нина Ургант. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Александринского театра.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга, Ленинградской области. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского. Играла в Ярославском академическом драматическом театре, Ленинградском театре им. Ленинского Комсомола, Ленинградском государственном академическом театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр).

Нина Ургант сыграла множество ролей в кино и на телевидении, среди которых: «Укротительница тигров», «Двенадцатая ночь», «Мать и мачеха», «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Воскресный папа», «Сказка про влюбленного маляра», «Волки и овцы». Признание и успех у многомиллионной зрительской аудитории пришли к актрисе после выхода на экран фильма «Белорусский вокзал», где Нина Ургант сыграла роль военной медсестры Раи.

Нина Ургант была удостоена Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, Ордена почета. Отмечена Российской национальной театральной премией «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», стала лауреатом премии «Звезда Театрала» в почетной номинации «Легенда сцены».

Сын Нины Ургант — Андрей Ургант — известный актер театра и кино, ее внук — Иван Ургант — телеведущий, актер, певец, музыкант.

«Для меня сцена — везде! Она нигде и никогда не заканчивается. Только на ней я чувствую себя свободной», — говорила актриса в одном из интервью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».