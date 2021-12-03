МАЗ не получит обратно сотни тысяч евро взносов за участие в «Дакаре-2022» 6 3.12.2021, 16:00

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Причина – санкции Европейского Союза.

Белорусская автомобильная федерация не получит обратно взносы за участие в «Дакаре-2022». Об этом сообщил руководитель команды лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, передает «Белсат».

Причина этого – санкции Европейского Союза против МАЗа.

«Сумма взносов исчисляется в сотнях тысяч евро», – сказал Сергей Вязович.

Напомним, что организаторы ралли-марафона «Дакар» из компании A.S.O. не допустили белорусскую команду «МАЗ-СПОРТавто» до гонки 2022 года из-за санкций в отношении Минского автомобильного завода.

Организаторы подчеркнули, что были вынуждены убрать экипажи МАЗовцев со стартового листа по решению французских властей: три экипажа «МАЗ-СПОРТавто» находились в предыдущем списке участников грузового зачета, однако затем исчезли из него, что стало неожиданностью для самой белорусской команды.

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