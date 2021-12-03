Отток капитала из российских акций установил рекорд с начала пандемии 1 3.12.2021, 15:53

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Фонды избавляются от бумаг российских компаний.

Миграционный кризис в Беларуси, сообщения о стягивании российских войск к Донбассу и новый штамм коронавируса, который может оказаться неуязвимым для вакцин, - подорвали веру иностранных инвесторов в российский фондовый рынок, пишет finanz.ru.

С 25 ноября по 1 декабря фонды-нерезиденты избавились от бумаг российских компаний на 160 млн долларов, а за две последние недели вывели с рынка 370 млн - рекордную сумму с начала пандемии в марте 2020 года, сообщает в обзоре BCS Global Markets со ссылкой на данные EPFR Global.

Особенно усердно продавали акции фонды, ориентированные исключительно на Россию: отток достиг 250 млн долларов за две недели, хотя до этого фиксировали приток капитала.

Крупнейший в США биржевой фонд, инвестирующий в РФ, - VanEck Russia ETF (RSX) пережил рекордный за два месяца вывод денег клиентами 1 декабря (на 15,6 млн долларов) и был вынужден сократить портфель на такую же сумму.

За ноябрь индекс МосБиржи потерял 5,6% - рекордную за год величину, а долларовый РТС рухнул на 10,7%, чего рынок не видел с «кодивного шока» весны-2020.

«Тема подготовки нападения России на Украину, которую инициировали западные СМИ со ссылкой на источники в американской разведке, повысила градус геополитической напряженности и заставила некоторых иностранных инвесторов продавать российские активы», - говорит начальник отдела глобальных исследование «Открытие Инвестиции» Михиал Шульгин.

Кроме того, сказалось падение рынка нефти, напуганного «омикрон»-штаммом и ожидания дальнейшего ужесточения денежной политики ЦБ РФ, указывает он: денежный рынок закладывает в котировки повышение ключевой ставки до 9%, что давит на акции.

По данным Банк России, которые учитывают всех иностранных инвесторов, отток капитала из акций РФ продолжается практически без остановок с февраля. За это время нерезиденты, на которых приходится треть капитализации фондового рынка, сбросили бумаги на 5 млрд долларов, фиксируя прибыль от ралли, поднявшего индекс МосБиржи на 18% с начала года.

Де-факто на рынке происходит разгрузка позиций крупных западных фондов в пользу начинающих инвесторов-физлиц, следует из данных ЦБ.

Именно частные трейдеры приобретают акции, которые сбрасывают нерезиденты: в период с апреля по сентябрь на них пришлось 85% нетто-покупок на рынке.

Но биржевой бум, охвативший население, несет риски: сотни тысяч людей пришли на биржу, когда фондовые индексы показывали мощное ралли, а любая крупная коррекция и сопутствующие ей убытки могут оказаться сюрпризом для новичков.

«Население, как и иностранные инвесторы, может быть склонно резко закрывать позиции в случае отрицательной динамики индексов», - предупреждает ЦБ.

«Высокая доля неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке может способствовать реализации рисков финансовой стабильности при формировании тренда на снижение котировок акций на российском и мировом фондовых рынках», - добавляет регулятор.

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