«Режим нигде не может взять в долг, даже в Китае» 5 3.12.2021, 16:21

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фото: nn.by

Как старые и новые санкции повлияют на белорусскую экономику.

Еще до принятия пятого пакета экономисты прогнозировали: с декабря Беларусь начнет ощущать на себе последствия санкций. Особенно болезненным должен был стать удар по нефтяному и калийному секторам. Каких потерь ждут сейчас? Как повлияют новые санкции Европы и США? Об это в материале «Нашей Нiвы».

Почему эффекта предыдущих санкций ждали с декабря?

До декабря была отсрочка американских санкций по «Беларуськалию».

Секторальные европейские санкции ввели еще в июне. Но с отложенным механизмом — и под них не подпадали ранее заключенные контракты.

«Насколько долгосрочные эти контракты, мы не знаем. Если говорить о мелких поставках, на них санкции действуют сразу. Если о знаковых предприятиях вроде «Беларуськалия», «Белнефтехима» — там часто контракты заключаются на год, — объясняет экономист Лев Львовский. — Понятно, что эти контракты вряд ли были заключены именно перед подписанием санкций.

Из этого исходят экономисты, когда говорят, что мы начнем ощущать эффект санкций где-то в четвертом квартале текущего и первых двух кварталах 2022 года. А пока еще наблюдаем только эпизодические эффекты».

Отсрочка по санкциям давалась, чтобы официальный Минск изменил свои действия. Риторика действительно изменилась — на более воинственную.

Белорусское экспортное чудо, которое мы наблюдали с начала года, вряд ли сможет компенсировать предстоящие убытки.

«Во многих секторах физические объемы экспорта за 2021 год остались на предыдущих отметках, но повысились цены. Сейчас цены постепенно приходят в норму, соответственно, заканчивается и наше экспортное чудо. Если по итогам первых семи месяцев у нас рост экономики составлял около 3%, то сейчас — 2,4%», — говорит Львовский.

«Мы не можем нигде взять в долг, даже в Китае»

Наиболее болезненными могут оказаться не ограничения по нефти и калию, а проблема внешних заимствований, считает экономист.

«В следующем году бюджет планируется с дефицитом. Плюс нам предстоит отдавать более 3,5 млрд долларов внешнего долга. А Владимир Путин при последней встрече высказался, что 640 миллионов долларов, которые он выделил, — это нам на следующие полтора года. Если это так, то при невозможности внешних займов, следующий год становится кризисным.

Мы не можем нигде взять в долг, даже в Китае — Китай нам ничего не дает с начала политического кризиса. На сегодня этот эффект даже более важен, чем санкции на отдельные предприятия».

Оценки по возможным убыткам разные — от 1% ВВП до 10% в долгосрочной перспективе.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб объясняет, почему сложно дать точный прогноз.

«Первое — это закрытие части официальной статистики. Например, что касается поставок нефтепродуктов, данных по табаку, удобрениям, машиностроению. Закрыли как объемные показатели, так и финансовые.

Второй момент — не всегда на практике понятно, насколько жестко санкции будут применяться и насколько сложно их будет обходить».

Не до конца ясно также, насколько жестко будет действовать механизм вторичных санкций.

«Белоруснефть» в списке — болезненный удар»

В пятом пакете европейских санкций оказались четыре важные компании — «Белавиа», «Белоруснефть», «Гродно Азот» и «Белшина».

«Белоруснефть» в списке — болезненный удар. Ранее ее продукция не попадала в секторальные санкции, так как они распространялись на нефтепродукты, а не на сырую нефть.

«Беларусь ежегодно поставляет около 1,6 миллиона тонн своей нефти в Германию и на этом зарабатывает несколько сотен миллионов долларов. В 2020-м (когда были проблемы с нефтью) эта сумма составляла около 340 миллионов долларов, а в 2019 — почти 730 миллионов. Что более 1% валового продукта Беларуси.

У компании есть активы за рубежом. Например, в Польше дочерняя компания «Beloil Polska». Она имеет сеть автозаправок. Выручка «Beloil Polska» в 2020 году составляла более 150 миллионов долларов. Европейские санкции должны заморозить активы предприятия за рубежом», — описывает последствия Алесь Алехнович, экономический советник Светланы Тихановской.

Смотрим «Гродно Азот». В 2020-м Беларусь поставляла азотных удобрений на 180 миллионов долларов. Половину продукции «Азот» гнал на европейский рынок — Франция, Нидерланды, Великобритания и другие страны.

Теоретически, убытки от санкций по этому направлению — около 90 миллионов долларов в год. Потому что поставлять в ЕС будет запрещено любую продукцию.

«Белшина» имеет два представительства в Европейском Союзе — в Литве и Болгарии. Это также может быть ударом. Ранее ЕС запрещал не только приобретение продукции, но также транзит через европейскую территорию. Даже если «Белшина» найдет способы обхода, то через российские порты это будет делать дороже», — говорит Алесь Алехнович.

Что меняют американские санкции?

Среди тех, кто попал под новые американские санкции со 2 декабря — Белорусская калийная компания. Алехнович объясняет, почему это существенный момент. У «Яры» контракт заключен именно с БКК, а не с «Беларуськалием». Формально это сотрудничество не противоречило ограничениям.

«Но теперь американцы закрыли этот пробел и возможность различной трактовки. Американские санкции действуют не только в отношении американских предприятий и физлиц, но и против тех, кто имеет в США свои филиалы. Если «Яра» имеет такие отделения, они не смогут больше приобретать удобрения у БКК». Пятилетний контракт «Яры» с Беларусью может сорваться.

В списке появился и «Славкалий».

«Китайские банки, даже после того как Европа добавила Гуцериева в санкционный пакет, перестали перечислять кредиты по договорам, которые были подписаны со «Славкалием», — говорит Олехнович. — Можно надеяться, что теперь и арабские страны не будут рисковать. Америка может поставить вопрос ребром — или сотрудничаете с нами, или с нашими врагами».

Что еще важно: США ввели запрет на новые операции с Минфином и Банком развития Беларуси. Запрещены займы со сроком погашения более 90 дней. Не разрешается и обход санкций.

«Это может иметь вторичный эффект, то есть не только Америка, но банки из других стран будут держаться подальше от Минфина и Банка развития. Финансовые санкции касаются и новых, и старых облигаций (которые уже котируются на международных финансах рынках).

Американские банки и другие юрлица и физлица не смогут приобретать уже существующие евробонды», — добавляет Алесь Алехнович.

В августе власти Литвы заявляли, что прекратят транзит наших калийных удобрений. Беларусь как запасной вариант рассматривала экспорт через российские порты, например Мурманск. Но здесь не все так просто.

«Есть вопросы и с логистикой, и с пропускной способностью. В российских портах нет свободных мощностей для перевалки, нужно строить новые терминалы. Для этого нужны время и деньги», — говорит аналитик.

«Если бы через Россию это все было выгоднее делать экономически, мы бы давно так делали, — рассуждает Лев Львовский. — Российские контрагенты, которые будут помогать обходить санкции, соответственно, будут претендовать на какую-то часть прибыли. Какие убытки последуют, мы пока не знаем, надо смотреть из практики».

Вероятно, Беларусь попытается долю европейского экспорта перенаправить в не присоединившиеся к санкциям страны. И столкнется с проблемой.

«Одна из важных для нас стран — Украина. С ней долгое время Александр Лукашенко старался ссориться по минимуму. Если сравнить риторику в отношении Литвы, Польши и Украины, то это небо и земля. Но на последней неделе все изменилось: уже звучат военные угрозы. Поэтому нарастить экспорт через то направление будет проблематично».

«Воздействие санкций не такое одномоментное. Они действуют даже перед их принятием. Если в СМИ есть информация, что кто-то может попасть в санкционный список, компании начинают готовиться заранее, — говорит Алесь Алехнович. — То же и касается зарубежных партнеров. «Яра» рискнула и подписала пятилетний контракт с Белорусской калийной компанией, но другие могут отказываться от сотрудничества с нашими компаниями, так как не хотят рисковать».

По его мнению, белорусская экономика начнет ощущать эффект от санкций уже сейчас, но пик придется на вторую половину 2022 года.

«Часто мы обращали внимание, что санкции беззубые. Но европейцы учатся на своих ошибках и дорабатывают санкции. Уже озвучено, что идет работа по шестому пакету — заявлялось, что там может оказаться до 300 физических и юрлиц.

Европейцы увеличивают давление — количественно и качественно. И даже если будут способы обхода этих санкций режимом, то можно надеяться, что ЕС со временем закроет и эти каналы.

Санкционная политика — это марафон. И белорусским властям мигрантским кризисом или референдумом не удастся остановить санкции. Пока в Беларуси не будут освобождены политзаключенные, прекращены репрессии, пока не начнется национальный диалог, санкции будут усиливаться. Это понимают иностранные инвесторы».

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