Диетолог описала идеальный ужин для худеющих
- 3.12.2021, 16:36
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Специалист порекомендовала отталкиваться от того, что было съедено в течение дня.
Диетолог Татьяна Дик описала идеальный ужин для худеющих. Она указала в беседе с РИА Новости, что при диете на ужин можно даже углеводы, если они не преобладали днем.
Специалист порекомендовала отталкиваться от того, что было съедено в течение дня. Если преобладала углеводистая пища, то вечером стоит съесть белок и клетчатку, например, рыбу, птицу, морепродукты с овощным салатом или рагу. Также можно съесть творог с ягодами или фруктами.
«А если углеводов вы не доели, то добавьте к ужину еще и гарнир в виде каши или пары запеченных картофелин. Углеводы на ужин тоже можно, а иногда они даже необходимы», — пояснила Татьяна Дик.