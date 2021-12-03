Учителя бьют тревогу: в Минске могут закрыть два лицея 2 3.12.2021, 16:41

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иллюстрационное фото

В них не будут набирать новых учеников.

На днях известный репетитор Евгений Ливянт написал в Facebook, что существование общеобразовательных лицеев оказалось под вопросом. Позже педагог уточнил: речь идет как минимум о лицее № 2 Минска. Сотрудники учебного заведения подтвердили эту информацию и сообщили: такая же ситуация и со столичным лицеем № 1. Журналисты zerkalo.io разобрались в ситуации.

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В среду, 1 декабря, в лицее № 2 Минска состоялась встреча педагогов с чиновниками из администрации Ленинского района, к которому относится учебное заведение. А точнее, с замглавы администрации Виктором Довнаром и начальником управления по образованию Натальей Кучинской. По словам учителей, их предупредили, что набора в 10-й класс лицея в 2022 году не будет.

— Нам сказали: в 2022-2023 учебном году мы выпустим ребят, которые сейчас в 10-м классе, а что будет с лицеем дальше — неизвестно. Официальное решение, насколько мы понимаем, пока не принято. Все идет на уровне устных распоряжений, — передают ту беседу педагоги. — Причин, почему учебное заведение могут закрыть, нам не озвучили. Насколько нам известно, весной должны представить концепцию оптимизации системы образования столицы, в которой не предусмотрены городские лицеи. В Минске к ним относимся мы и лицей № 1 (эти учебные заведения подчиняются городской системе образования, а Лицей БГУ и Лицей БНТУ — вузам. О них речь пока не идет. — Прим.). И еще в администрации ждут принятия нового Кодекса об образовании. Там, видимо, также будет прописана судьба лицеев.

Сейчас, продолжают собеседники, в лицее № 2 двадцать классов. Десять 10-х и столько же 11-х. Что будет с педагогами, когда половина детей выпустится, тоже неизвестно.

— На встрече мы задавали этот вопрос, но ответа не получили. Нам сказали, что ближайшие полтора года работаем как обычно, — говорят учителя. — Но, как это возможно, если детей станет в два раза меньше? Вероятно, части педагогов придется уйти или всем на половину сократят нагрузку.

— В этом году в лицей № 2 набирали на подготовительные курсы детей, которые собираются поступать к вам?

— Да, в середине сентября мы взяли более двухсот девятиклассников, — отвечают собеседники. — Выходит, ребята, отзанимавшись два с половиной месяца, тоже повисли в воздухе. Хотя они учатся и платят деньги.

— Как новость о ситуации с лицеем восприняли педагоги? Расстроены?

— Сказать, расстроены — это ничего не сказать. Учителя в шоке. Наш костяк, наша элита — коллектив, который собирался 20 лет. У нас очень низкая текучесть кадров. Мы семья, — не скрывают эмоций педагоги. — Особенно переживают те, у кого заканчиваются контракты. Представьте: вы много лет работали в лицее, и тут вам говорят, что придется уйти в обычную школу. Мы привыкли заниматься с сильными учениками. С детьми, которые хотят учиться. Они нас мотивируют.

На собрании, отмечают педагоги, им сообщили, что судьбу лицея № 2 разделит и лицей № 1 Минска.

В приемной лицея № 1, куда мы позвонили как обычные граждане, нам сообщили: мы не первые набираем с таким вопросом. Пока, сказали в учебном заведении, официальных данных об отсутствии набора в 10-й класс им не поступало.

— В мае на нашем сайте появится информация, как будет организовано поступление, — ответили в приемной.

Педагоги же учебного заведения говорят чуть иначе: действительно, подтверждают, никакой официальной информации по ситуации нет. Но недели две назад директор озвучил коллективу следующее: «новый 10-й класс не набираем, тех, кто в 2022-2023 учебном году заканчивает 11-й, — доучиваем».

— В этом году, когда у нас ни по одному предмету не набрали девятиклассников на курсовую подготовку, мы интересовались у директора, что это значит, но четкого ответа он не дал, — говорят учителя и отмечают: — Предположительно, через полтора года мы отойдем к близлежащей средней школе № 165. Возможно, сказал директор, когда тут останется пол-лицея, в нашем здании организуют предпрофильные 8-й и 9-й классы. Затем они станут профильными.

— А что будет с сотрудниками лицея?

— Я так понимаю, нас подводят к тому, чтобы те, у кого заканчиваются контракты, пытались найти работу. Все-таки у 165-й школы есть свои учителя. Хотя, возможно, если они станут набирать больше детей и не закроют потребности своим коллективом, часть наших педагогов сможет устроиться туда.

— А вам называли причину, почему набора не будет?

— Нет. Думаю, директор и сам этого не знает.

— Как педагоги восприняли ситуацию с лицеем?

— О закрытии у нас говорили еще в прошлом году, поэтому часть коллектива была к этому готова. Кто-то еще накануне 1 сентября подстраховался и ушел, но есть и те, кто подавлен, — делятся переживаниями педагоги. — На августовском педсовете директор говорил, что среди учебных заведений Московского района мы побили все рекорды по результатам научно-практических конференций, у нас много стобалльников и победителей олимпиад. Сказал, мы на высоте. Оказалось, ну и что, что мы на высоте…

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