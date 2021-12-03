Reuters: Лукашенко разгоняет инфляцию в России 3 3.12.2021, 17:07

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Российские производители продовольствия столкнулись с проблемами из-за кризиса на белорусско-польской границе.

Российские производители продовольствия столкнулись с проблемами из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе, сообщает Reuters.

Из-за закрытия пропускных пунктов на территории Польши образовались пробки из фур. Возникли перебои с поставками сырья. Импортеры несут убытки и могут приостановить работу заводов, – рассказали источники агентства на рынке.

Отметим, что в России зафиксировали новый шестилетний рекорд роста цен. Только за неделю с 23 по 29 ноября индекс потребительских цен вырос на 0,46%.

Кризис обострился в начале прошлого месяца, когда Лукашенко начал свозить на границу с Польшей тысячи выходцев из стран Ближнего Востока. В ответ на это Варшава закрыла несколько пограничных переходов и пригрозила полностью остановить движение между странами.

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