Белоруска, поддержавшая перемены, выиграла бронзу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике 2 3.12.2021, 17:26

Анна Гуськова

Ее результат — 94,60 балла.

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла бронзовую медаль первого этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который проходит в финской Руке, пишет «Прессбол».

Ее результат — 94,60 балла. Золото выиграла китаянка Ксю Ментао с результатом 99,49 баллов, второе место заняла китаянка Кун Фаньюй с результатом 95,52 баллов.

Белоруска Анна Деруго заняла 20-е место, Анастасия Андрианова — 30-е.

Напомним, Анна Гуськова олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в акробатике.

В августе прошлого года спортсменка подписала письмо за новые президентские выборы и против насилия.

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