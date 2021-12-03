Белорусские сигареты нашли в бочках с кварцевым песком в России 2 3.12.2021, 18:10

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Фотофакт.

Более 100 тысяч пачек контрабандных белорусских сигарет обнаружили в картонных бочках с кварцевым песком на таможенном посту Бронка Балтийской таможни в России.

Псковская фирма экспортировала в Великобританию 22 тонны товара кварцевого песка для изготовления декоративной мозаичной штукатурки», расфасованного в 1365 картонных бочек. В отношении товарной партии сработал профиль риска высокой вероятности заявления недостоверных сведений.

В ходе сканирования контейнера с применением инспекционно-досмотрового комплекса в некоторых бочках были выявлены нехарактерные для структуры товара затемнения. При вскрытии контейнера в 433 картонных бочках таможенники обнаружили сигареты белорусского производства Minsk и NZ, засыпанные кварцевым песком. Общая масса сигарет составила порядка двух тонн.

Российской таможней возбуждено административное дело по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников и способов, затрудняющих обнаружение товаров при перемещении их через таможенную границу ЕАЭС).

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному перемещению табачной продукции.

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