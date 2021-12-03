Какие пункты новых санкций станут наиболее чувствительными для властей 3.12.2021, 18:19

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Половина экспорта азотных удобрений — под ударом.

Евросоюз, США, Великобритания и Канада 2 декабря почти одновременно объявили введение новых санкций против режима Александра Лукашенко. Belsat.eu разбирался, какие пункты новых ограничений могут быть наиболее чувствительными для властей.

Значительная составляющая новых санкций – персональные ограничения в отношении представителей режима Лукашенко. В данном случае речь о руководстве ГУБОПиКа и Государственного пограничного комитета, а также судей, прокуроров и пропагандистов. Кроме того, под американские и канадские санкции впервые попал средний сын Лукашенко – Дмитрий.

Однако санкции Запада имеют также и экономическую составляющую: в черный список попали более двух десятков юридических лиц, среди которых есть принципиально важные для существования режима компании.

Санкции ЕС. Главная мишень – «Белавиа»

В результате ЕС одобрил далеко не самую радикальную версию пятого санкционного пакета. Например, в течение осени в СМИ появлялась информация, что под новые ограничения ЕС могут попасть пять белорусских банков («Беларусбанк», банк «Дабрабыт», «Белинвестбанк», «Белагропромбанк» и «Банк развития»), Национальный аэропорт «Минск», а также министр иностранных дел Владимир Макей. Но эти позиции в итоге не были включены в пятый пакет.

С другой стороны, нельзя сказать, что новый пакет санкций был одобрен в своей самой мягкой версии. Так, в середине ноября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что из санкционного списка хотят исключить «Белавиа», которая выполняла важную роль в функционировании канала нерегулярной миграции. Но в итоге авиакомпания все же попала под ограничения.

Санкции против «Белавиа» – одна из ключевых позиций нового пакета. Большинство самолетов авиаперевозчика (17 из 29) были взяты в лизинг через ирландские компании, поэтому санкции ЕС должны стать сильным ударом по воздушному флоту «Белавиа». Фактически компания потеряет более половины своего авиапарка.

«Контракты, согласно которым самолеты переданы в лизинг «Белавиа», в сущности будут разорваны, – заявлял ранее глава МИД Ирландии Саймон Ковни. – Самолеты будет необходимо вернуть, а в противном случае, полагаю, будет судебное разбирательство».

В публичном пространстве высказывается мнение, что санкции могут иметь катастрофические последствия для компании и приведут к массовым сокращениям. Между тем профильные эксперты отмечают, что последствия санкций для «Белавиа» не стоит преувеличивать. Надо учитывать, что ЕС и Украина и так закрыли небо для белорусских самолетов после инцидента с принудительной посадкой борта Ryanair в мае.

Авиаэксперт и директор литовской консалтинговой компании в сфере авиаперевозок Friendly Avia Support Александр Ланецкий ранее в интервью Zerkalo.io отмечал, что, скорее всего, часть самолетов «Белавиа» сейчас и так простаивает. Поэтому авиакомпания сама заинтересована в том, чтобы отдать некоторые из них. Но пока она не имеет для этого формального повода, а введение ограничений открыло бы «Белавиа» возможность без финансовых потерь вернуть самолеты собственникам.

СМИ сообщают: еще до того, как санкции вступили в силу, «Белавиа» стала избавляться от взятых в лизинг самолетов. Генеральный директор компании Игорь Чергинец, в свою очередь, пообещал переориентироваться на лизинг самолетов из Китая и России. «Часть самолетов уже приобрели, часть еще купим», – сказал он.

Половина экспорта азотных удобрений – под ударом

Кроме «Белавиа», за причастность к функционированию канала нерегулярной миграции под санкции ЕС попали еще 6 юридических лиц: туристическая фирма «Центркурорт»; туристическое агентство «Оскартур», гостиницы «Минск» и «Планета», Отдельная служба активных мероприятий, сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines и паспортно-визовый центр VIP Grub (Турция). Компания «Центркурорт», входящая в структуру управления делами Лукашенко, также была включена в санкционные пакеты США и Канады.

В санкционный пакет ЕС также попали 4 юридических лица, с миграционным кризисом никак не связанные: «Гродно Азот», его филиал «Гродно Химволокно», «Белшина» и «Белоруснефть». В Брюсселе их считают источниками финансирования режима Лукашенко, а также возлагают на руководство предприятий ответственность за репрессии – увольнение работников, принимавших участие в протестах. На предприятиях ситуацию с санкциями пока не комментируют.

Известно, что в 2020 году экспорт азотных удобрений составил $181 миллион, причем 54,4% из них приходилось на Евросоюз, то есть европейские санкции могут привести к потере половины экспорта «Гродно Азота». Объемы европейского экспорта «Белшины» в открытых источниках найти не удалось, но известно, что завод имеет официальное представительство в Литве и Болгарии (последнее действует также на территории Македонии и Греции). Теперь эти представительства должны прекратить работу. Стоит при этом добавить, что и «Белшина», и «Гродно Азот» даже без санкций были убыточными по итогам 2020 года.

Компания «Белоруснефть» связана с гораздо более масштабными потоками экспортных доходов. Страны ЕС всегда были одними из главных покупателей белорусских нефтепродуктов: например, в 2019 году только Германия, Нидерланды и Польша закупили их у Беларуси на общую сумму более $1,5 миллиарда. Но следует помнить, что летом ЕС ввел против белорусских нефтепродуктов секторальные санкции, и они в перспективе должны сказаться на экспорте гораздо больше, чем точечные санкции против «Белоруснефти».

Обращает на себя внимание, что против «Белшины», «Гродно Азота» и «Гродно Химволокна» с весны действуют ограничения со стороны США, то есть снова речь о синхронизации санкционного давления стран Запада. Что касается «Белоруснефти», то это предприятие до лета 2021 года входило в концерн «Белнефтехим», который, в свою очередь, также под санкциями США.

Зачистка калийной отрасли

США ввели санкции против 12 юридических лиц. Основной удар пришелся по калийной сфере и предприятиям ВПК.

В черный список попал «Славкалий», связанный с российским олигархом Михаилом Гуцериевым, а также белорусская калийная компания и ее представительство в Украине «Агророзквит». Введение санкций против БКК и «Агророзквиту» вряд ли принципиально меняет ситуацию для белорусской стороны. Дело в том, что с 9 декабря в любом случае должны заработать американские санкции против «Беларуськалия», а поскольку БКК – монопольный трейдер «Беларуськалия», то у компании, как отмечали ранее эксперты, все равно бы возникли проблемы с заключением экспортных контрактов. Между тем, как подчеркнул политолог Дмитрий Болкунец в эфире «Белсата», нынешние меры США окончательно закрывают все лазейки в этом вопросе.

А вот «Славкалий», реализующий в Беларуси крупный инвестиционный проект строительства Нежинского комбината – это абсолютно новая мишень для санкций США. Ранее Гуцериев уже попал под санкции ЕС и Великобритании, что вынудило друга Лукашенко переписывать свои активы на членов семьи. Олигарх передал своему младшему брату Саиту-Саламу пакет акций британской компании GCM Global Energy PLC, которая является совладельцем белорусского предприятия «Славкалий». Однако, как видно, эти уловки не спасли «Славкалий» от санкций.

Свой удар по калийному сектору нанесла и Великобритания: в черный список привлекли «Беларуськалий». Правда, этот шаг вряд ли будет иметь существенные последствия: во-первых, экспорт белорусского калия в Британию всегда был мизерным, во-вторых, Лондон раньше и так одобрил секторальные санкции против калийной отрасли.

Оборонные предприятия и госдолг

Под санкции США попали сразу 5 предприятий белорусского ВПК. Почти все они ориентированы преимущественно на экспорт. Естественно, США не приобретают техники, но угроза американских вторичных санкций может иметь последствия для сотрудничества этих компаний с партнерами в других странах мира. Правда, подсчитать возможные убытки этих предприятий невозможно.

«Пеленг» специализируется на оптоэлектронной продукции, «Агат» – на автоматизированных системах управления. «Белтехэкспорт» разрабатывает, модернизирует и экспортирует вооружение и технику. 140-й ремонтный завод ремонтирует и модернизирует бронетанковую технику, на нем в том числе был разработан «Кайман», которую Беларусь поставляет в Африку.

Особое внимание следует обратить на компанию «Кидма тек», связанную с олигархом Александром Зайцевым. Как ранее отмечал военный эксперт Александр Алесин, «Кидма тек» выполняет роль продюсера в белорусском ВПК: эта компания под спрос внешнего рынка находит в Беларуси разработчиков, дает им заказы, а также финансирует модернизацию и создание новых образцов техники. «Кидма тек» имеет дела с правительствами других стран, поэтому она всегда очень заботилась о своей репутации на международной арене.

Кроме того, под ограничения попали «ГардСервис» и авиакомпания «Трансавиаэкспорт»: они не входят в ВПК, но непосредственно связаны с военным делом. Самолеты «Трансавиаэкспорта», по мнению американской стороны, используются для поставок оружия, включая горячие точки. А «ГардСервис» – это первая в Беларуси частная военная компания, которой Лукашенко дал право хранить и использовать огневое оружие. Компанией, по данным СМИ, покровительствует Виктор Шейман. По информации ByPol, в «ГардСервис» набирали профессиональных военных, которые могут понадобиться для реализации африканских проектов режима Лукашенко, связанных с полезными ископаемыми и оружием.

Одновременно «Гардсервис», «Пеленг», «Агат», 140-й ремонтный завод и «Белтехэкспорт» попали под санкции Канады.

Ограничительные меры США также предусматривают запрет на сделки с Белорусским государственным долгом (аналогичные ограничения ранее вводили ЕС и Канада). РБК отмечает, что это вообще один из ключевых пунктов санкционного пакета США. Как рассказал изданию советник санкционного агентства управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Брайан О’Тул, Министерство финансов Беларуси, скорее всего, лишится возможности привлекать деньги даже на внутреннем рынке, так как американские банки-корреспонденты должны будут прекратить обслуживание этих трансакций.

В «Белоруснефти» на просьбу «Белсата» поделиться мнением относительно санкций, заявили, что не имеют права комментировать. В администрации «Белшины» попросили прислать письменное обращение. Аналогичные ответы были и в столичных отелях, попавших под санкционные ограничения.

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