Так говорил Си Цзиньпин 1 3.12.2021, 18:30

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Си Цзиньпин

Фото: Reuters

В Европе привели доказательства личной причастности китайского лидера к издевательствам над этническими меньшинствами в Синьцзяне.

Немецкий исследователь Адриан Ценц опубликовал «Синьцзянские документы» — отчет, в котором он приводит доказательства личной причастности лидера китайской компартии Си Цзиньпина к репрессиям в отношении уйгуров и других этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. По информации The Guardian, документы изначально оказались в распоряжении Уйгурского трибунала (народного суда, изучающего нарушения прав человека в СУАР. — прим.), а затем были переданы Ценцу для анализа на подлинность.

Опубликованные документы охватывают период с 2014 по 2018 год, некоторые из них отмечены грифами «секретно» и «совершенно секретно» и публикуются впервые (Ценц отмечает, что это первый случай в истории, когда правительственные документы КНР с грифом «совершенно секретно» и заявлениями главы Китая стали общественным достоянием. — прим.). Часть из них в 2019 году использовали журналисты The New York Times.

Ценц отмечает, что анализ просочившихся материалов показывает, что связь между заявлениями Си Цзиньпина и других членов правительства Китая и репрессиями против уйгуров намного значительнее, чем предполагалось ранее.

По словам исследователя, в отчете представлены «убедительные доказательства, связывающие многочисленные аспекты репрессий Пекина в Синьцзяне с четкими требованиями и заявлениями, сделанными центральным правительством в 2014 году, в том числе:

массовое помещение представителей этнических меньшинств Синьцзяна (уйгуров, казахов и др.) в так называемые лагеря перевоспитания;

«оптимизация» распределения населения за счет увеличения доли народа хань (самый многочисленный народ Китая. — прим.) в Синьцзяне;

криминализация традиционных религиозных обрядов.

В частности, речь идет о трех выступлениях Си Цзиньпина, в которых глава Китая, как следует из отчета Ценца, говорит о необходимости ввести запрет на рождение двух и более детей в уйгурских семьях, о необходимом переселении более 300 тысяч хань в Синьцзян к 2022 году, а также о необходимости лечить «больное мышление» уйгуров.

«Новая газета» представляет наиболее важные выдержки из отчета Адриана Ценца, а также цитаты из «секретных заявлений» властей КНР.

Согласно отчету Ценца, Си Цзиньпин в 2014 году выступил с заявлением об уйгурах и других мусульманах Синьцзяна, сказав, что «религиозный экстремизм — это мощный психоделический препарат» и что теракты «будут размножаться, как раковые клетки, если экстремистские мысли не будут искоренены». Заявление было сделано на фоне террористической атаки на рынок в городе Урумчи, в ходе которой погиб 31 человек. Лидер компартии Китая потребовал «арестовывать тех, кого следует арестовать, и судить тех, кто должен быть осужден». «Перевоспитание» уйгуров он сравнил с «бесплатным лечением больного мышления».

Именно после событий 2014 года в Синьцзяне начали появляться «лагеря перевоспитания», в которых оказалось более миллиона человек. Вместо точечного выявления и подавления террористов Китай развернул в регионе массовые репрессии, направляя мусульман «на перевоспитание» без проведения следствия и судебных решений. Об условиях содержания в лагерях «Новая газета» писала неоднократно: бывшие узники сообщали о длящихся годами пытках и насилии со стороны надзирателей.

В двух отдельных выступлениях Си Цзиньпин называет «религиозный экстремизм» в Синьцзяне «ядом» и говорит, что регион «был поражен сердечной болезнью», вылечить которую может только «сердечная медицина». По данным из отчета Ценца, китайский лидер заявил, что уйгурам «нельзя позволять бездельничать», потому что, будучи безработными, они могут «спровоцировать неприятности», а занятость «помогает бороться с религиозным экстремизмом».

В «секретном выступлении» 2014 года Си Цзиньпин говорит о плане привлечь не менее миллиона жителей Синьцзяна в текстильную и швейную промышленность (это косвенно подтверждают и слова героини материала «Новой» Малики: в 2020 году женщина рассказывала корреспонденту, что после освобождения из «лагерей перевоспитания» она принудительно работала на швейной фабрике в Синьцзяне еще более полутора лет. — прим.).

В анализируемой Ценцом «сверхсекретной речи» Си Цзиньпин говорит, что «доля населения» — «важная основа долгосрочного мира и стабильности», а значит, уйгурам не следует иметь больше детей, чем ханьцам (ранее уйгуры и другие меньшинства имели право на рождение двух детей в городах и трех — в селах, тогда как ханьцам разрешалось иметь лишь одного ребенка. — прим.). В других «секретных документах» говорится о «строгой моноэтничности южного Синьцзяна» и необходимом переселении туда 300 тысяч ханьцев (в основном из восточного Китая) к 2022 году.

Ценц также отмечает, что Си Цзиньпин «потребовал поместить сельских детей в интернаты, чтобы они учились, жили и росли в школе» (а не в семье). Кроме того, по словам Ценца, некоторые замечания генсека КПК «послужили основанием для криминализации большинства традиционных религиозных обрядов [мусульман]», а лиц, предлагающих традиционные молитвы на похоронах или участвующих в традиционных религиозных свадебных церемониях, с 2017 года стали массово помещать в «лагеря перевоспитания».

Ценц утверждает, что данные из оказавшихся в его распоряжении файлов показывают мотивацию этих беспрецедентных мер. В «сверхсекретной речи» Си Цзиньпин, сообщает, что инициатива «Один пояс — один путь» (международная инициатива Китая по созданию глобальной инфраструктуры торговых путей. — прим.) требует внутренней стабильности, и утверждает, что национальная безопасность всей страны и достижение основных целей Китая в XXI веке могут оказаться под угрозой, «если не взять под контроль ситуацию на юге Синьцзяна». Генсек Коммунистической партии Китая, по данным из отчета Ценца, требует, чтобы «регион вступил в решительную битву за предотвращение распространения насильственной террористической деятельности в Синьцзяне на остальной Китай».

С 2016 года Си Цзиньпин, премьер госсовета КНР Ли Кэцян и другие высокопоставленные китайские чиновники потребовали разработать и реализовать политику, которая будет включать в себя широкомасштабные задержания представителей этнических меньшинств Синьцзяна, принудительный перевод рабочей силы, концентрированное обучение в интернатах и контроль за рождаемостью.

В анализируемых Ценцом правительственных отчетах указывается, что за несколько недель до начала кампании по задержанию и отправке уйгуров в «лагеря перевоспитания» руководящие кадры в префектурах и округах Синьцзяна «дважды в неделю интенсивно изучали выступления Си Цзиньпина».

Материалы также раскрывают другую важную, по мнению Ценца, информацию. Например, глава парткома Коммунистической партии КНР в Синьцзяне Чэнь Цюаньго (занявший должность чуть меньше чем за год до начала полномасштабных репрессий) лично приказал чиновникам «арестовывать всех, кого следует арестовать» и заявил, что «лагеря перевоспитания» «должны бесперебойно работать в течение длительного времени», чтобы «полностью реализовать главную цель Генерального секретаря компартии Си Цзиньпина в Синьцзяне».

Доказательства, представленные в отчете, по мнению немецкого исследователя, подтверждают мысль, что ответственность за репрессии в Синьцзяне полностью лежит на высшем руководстве страны и руководстве самого региона.

В партийных документах из отчета Ценца говорится, что «государство не должно проявлять абсолютно никакого милосердия к уйгурам».

После публикации «Синьцзянских документов» местное правительство Синьцзяна заявило, что «пресловутый антикитайский псевдоученый» Адриан Ценц «совершил вопиющую ложь», за что в отношении него будет подан иск в суд. Об этом во вторник сообщила китайская газета «Хуаньцю шибао» (Global Times).

«В прошлом в Синьцзяне были часты насильственные и террористические действия, серьезно попирающие основные права человека, людей всех этнических групп: их жизнь, здоровье и безопасность, — сказал официальный представитель регионального правительства Синьцзяна Сюй Гуйсян на пресс-конференции 30 ноября. — Синьцзян смог избежать насильственных и террористических инцидентов в последние пять лет благодаря решительным усилиям по борьбе с терроризмом и дерадикализацией. Фактические условия социальной стабильности и экономического развития в Синьцзяне убедительно доказали законность, необходимость и правильность политики и мер, принятых в регионе. Международное сообщество ясно увидело это, и люди всех этнических групп в Синьцзяне поддерживают меры, принятые правительством. Однако некоторые люди, такие как Ценц, игнорировали факты и говорили ерунду. Ценц распространил множество лжи и заблуждений в международном сообществе, что идет вразрез с фактами и желаниями людей всех этнических групп в Синьцзяне, а также с мнениями многих людей из международного сообщества, которые посещали регион».

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