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Лукашисты решили в пандемию коронавируса оставить белорусов без врачей

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  • 3.12.2021, 18:47
  • 5,162
Лукашисты решили в пандемию коронавируса оставить белорусов без врачей

В городскую клиническую инфекционную больницу Минска пришли списки на увольнение.

- Списки на увольнение и прочие меры притеснения пришли и в городскую клиническую инфекционную больницу Минска, - пишет телеграм-канал «Белые халаты».

В пандемию коронавируса.

В учреждение здравоохранения, которое занимается лечением самых тяжелых случаев, разрабатывает протоколы и проводит исследования.

47 человек в списках, пришедших в ГКИБ. Часть из них доработает до конца контракта, часть подвергнется давлению для увольнения по собственному желанию, части сделают выговоры.

Кто будет работать и помогать пациентам — как всегда ни облздравы, ни минздрав не волнуют.

Коллеги, давайте помнить про то, что написав заявление на увольнение по собственному, вы делаете грязную работу за преступников.

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