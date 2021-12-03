Подводный тоннель соединит Германию и Данию 3.12.2021, 18:54

Благодаря тоннелю время в пути из одной страны в другую сократится до 7 минут на поезде.

Подводный тоннель длиной 18 километров соединит федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн в Германии и регион Лолланд-Фальстер в Дании через Балтийское море. Благодаря тоннелю время в пути из одной страны в другую сократится до 10 минут на автомобиле и до 7 минут на поезде (обычно этот путь занимает около 45 минут), пишет «Евро пульс».

Тоннель пройдет на морском дне на глубине 16 метров. Его конструкцию отольют из бетона, а затем будут собирать по частям под водой.

Всего с морского дна извлекут около 15 миллионов кубометров песка и грунта. Часть этого материала будет использована для строительства, а из другой отсыпят новые природные зоны (таким образом частично компенсируют ущерб, который строительство нанесет природе).

Строительство тоннеля закончится к 2029 году.

Подобный подводный тоннель в 2024 году соединит Финляндию и Эстонию.

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