Мигрант: В лагерь пришли двое и сказали, что в течение трех дней мы должны прорваться в Польшу 10 3.12.2021, 19:20

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Их заверили, что белорусские пограничники обеспечат им свободный выход.

С «Новой газетой» связались сирийские беженцы, находящиеся на белорусско-польской границе близ белорусского Гродно. Человек, представившийся Абу Омаром, сообщил, что в лагерь сирийцев пришли два человека, один в военной форме, другой — в штатском, которые сообщили беженцам, что в течение трех дней они должны прорваться на польскую сторону. Человек в штатском заверил Абу Омара и его земляков, что белорусские пограничники обеспечат им свободный выход.

В противном случае беженцев обещали вывезти в Минск и депортировать на родину, в Сирию.

По словам сирийца, по сей день в районе погранпункта Гродно остаются порядка 1400 беженцев, большинство — из курдских районов Ирака и Сирии. Однако есть и арабы, порядка 150 человек, из них 53 человека — сирийцы из Идлиба, последнего неподконтрольного Башару Асаду региона воюющей Сирии.

Напомним, многотысячные потоки беженцев с Ближнего Востока хлынули к белорусско-польской границе с конца лета этого года. В основной массе граждане Сирии и Ирака. Как удалось выяснить, эти люди покупали туристические путевки к европейской границе, в упрощенном режиме получая белорусскую визу через специальные белорусские турагентства, «уполномоченные МИДом». Пакетное предложение стоимостью в 3–5 тысяч долларов включало в себя перелет, визу, ночевку в минской гостинице и трансфер к границе. За отдельную сумму можно было «докупить» GPS-координаты наиболее безопасных точек пересечения границы или даже услугу сопровождения. Однако не все беженцы имели достаточно средств для того, чтобы воспользоваться этими услугами. Многие просто застряли на границе, пытаясь пробиться в Европу самостоятельно.

11 ноября МИД Ирака сообщил о том, что организует для своих граждан вывозной рейс из Минска. Правительство Сирии таких заявлений не делало.

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