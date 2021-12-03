Из-за санкций режим потеряет миллиарды долларов 3.12.2021, 19:50

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В момент полноценного действия санкции существенно ударят по белорусской экономике.

ЕС, США, Великобритания и Канада одновременно расширили санкционные списки в отношении Беларуси. Всего новые пакеты санкций введены против 19 юридических лиц из Беларуси. Вступать в силу ограничения будут в разное время, но в момент полноценного действия существенно ударят по белорусской экономике, считает в комментарии для zerkalo.io старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.

Что подразумевают санкции и когда вступают в силу?

Под принятые накануне ограничения стран Запада попало 19 белорусских компаний и организаций. Вместе с введенными ранее пакетами санкции затрагивают практически все важные отрасли белорусской экономики. Все пакеты санкций, за исключением некоторых оговорок, вступают в силу сразу после опубликования.

Санкции ЕС подразумевают заморозку активов компаний (как и физических лиц), включенных в список, а бизнес из стран ЕС не может работать с белорусскими юрлицами из «черного списка». Похожее решение приняла Великобритания, объявив о заморозке счетов «Беларуськалия», не уточнив однако, могут ли местные компании с ним сотрудничать. При этом стоит отметить, что санкции ЕС, как правило, касаются заключения новых контрактов, то есть даже если ограничения уже начали действовать, сторонам позволяют довести до конца действующие договоры.

Из принятых 2 декабря ограничений США следует, что контрагенты должны до 1 апреля 2022 года завершить все текущие сделки с БКК и компаниями, более половины акций которых принадлежит ей или «Беларуськалию». После этого для американцев сделки с компанией будут запрещены. Другие юрлица, по решению Управления по контролю за иностранными активами США, пополнили санкционный список Вашингтона, принятый 9 августа этого года. Если у них есть счета или имущество на территории США, то они будут заблокированы. То же касается всех компаний, которые принадлежат попавшим под санкции более чем на половину, а американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними дела.

Кроме этого, Вашингтон запретил своим гражданам операции с Минфином Беларуси и Банком развития: предоставлять кредиты или покупать ценные бумаги, выпущенные после 2 декабря на срок более 90 дней.

Канада также запрещает своим гражданам и юрлицам совершать любые сделки с теми, кто попал под санкции, предоставлять им финансовые и страховые услуги.

Как ограничения повлияют на белорусскую экономику?

В совокупности ограничения выглядят серьезными, отмечает Лев Львовский.

— Кроме физлиц и не таких важных фирм, в список ЕС попали четыре серьезные белорусские компании, для которых значим экспорт. В этом есть сигнал, что ЕС намерен серьезно реагировать. В данном случае на миграционный кризис, — комментирует эксперт.

За первое полугодие 2021 года США импортировали калийных удобрений из Беларуси на 91,2 млн долларов. Для сравнения в 2019 году — почти на 220 млн долларов. Для такого крупного игрока, как «Беларуськалий», это пусть и ощутимые, но приемлемые потери, ведь Беларусь занимает пятую часть мирового рынка калийных удобрений. Теоретически ей найти новые рынки проще, чем покупателям — альтернативных поставщиков. Но тут вступает в игру практика действия американских санкций.

— Потенциально это довольно серьезные меры, которые ограничивают возможности проводить транзакции с участием банков-резидентов США или имеющих там филиалы, так как большая часть крупных банков так или иначе связаны с юрисдикцией США, — отмечает экономист.

Кроме этого, санкции США в отношении Минфина и Банка развития могут лишить финансовые власти Беларуси возможности привлекать средства в американской валюте даже на внутреннем рынке. «Американские банки-корреспонденты должны будут прекратить обслуживать эти транзакции», — заявил РБК бывший старший советник OFAC Брайан О’Тул.

Лев Львовский же считает, что санкции в отношении финансовых структур де-юре оформили то, что и так существовало де-факто.

— С начала политического кризиса Беларусь и не могла рассчитывать на западные заемные деньги. Речь шла о попытках занять у Китая и России. С первым не срослось, в итоге мы пытаемся занять, сколько можем, у Москвы, — объясняет экономист.

Великобритания, которая является важным хабом международной торговли, ограничив для своих резидентов возможности сотрудничества с «Беларуськалием», закрыла лазейку для экспортных поставок и расчетов за них, усугубив тем самым положение белорусского калийного гиганта.

Оценить потенциальные потери белорусской экономики пока достаточно сложно из-за недостатка информации о точных сроках старта некоторых ограничений, отмечает Лев Львовский.

Ранее экономисты BEROC оценивали потери от четырех ограничительных пакетов ЕС в примерно 6% ВВП в течение двух-трех кварталов после начала их действия, а в более далекой перспективе — вплоть до 10% ВВП.

Новые ограничения четырех влиятельных мировых игроков заметно усугубляют негативный эффект. Тем более, что они коснулись в том числе компаний, которые за счет роста экспорта внесли вклад в экономический рост в 2021 году. То есть в общей сложности речь может идти о миллиардах долларов.

В то же время для каждой конкретной компании влияние от санкций будет ощутимым: кто-то потеряет рынки сбыта или поставщиков, а кто-то еще больше уйдет в убытки. Например, белорусские НПЗ, по словам заместителя премьер-министра Юрия Назарова, потеряли в этом году более 80 млн долларов еще до того, как начали действовать европейские секторальные санкции. Заметно потеряет «Гродно Азот», который и без того закончил прошлый год с большими убытками. В 2020 году Беларусь продала в страны ЕС азотных удобрений более чем на 82 млн долларов (из них более 50 млн заработали на рынке Франции). То есть как минимум такую сумму в будущем году предприятие не заработает на западных рынках. То же касается «Белоруснефти», которая в основном работала на западные рынки.

Еще больше усложняют положение Минска недавние заявления Лукашенко по Крыму, последствиями которых может стать напряженность в отношениях с Украиной, которая остается важным торговым партнером Беларуси, дополняет Лев Львовский. Если Киев, несмотря на зависимость от белорусских энергоносителей, ответит введением эмбарго на них, то Минск потеряет еще один крупный источник поступления валюты в страну.

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