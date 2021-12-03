Дортмунд завоевал титул Европейской столицы инноваций 2021

Дортмунд завоевал титул Европейской столицы инноваций 20211
- 3.12.2021, 20:01
В городе есть открытый центр испытания роботов.
Немецкий город Дортмунд завоевал титул Европейской столицы инноваций (iCapital), который в 7-й раз присуждает Еврокомиссия. Этим призом ежегодно награждаются европейские города, которые активно используют в своей работе инновации и поддерживают их развитие, пишет «Евро пульс».
Например, с 2018 года в Дортмунде работает центр обучения искусственному интеллекту, открытый для всех желающих. Кроме того, в городе есть открытый центр испытания роботов.
Помимо этого, неиспользуемые помещения городского вокзала мэрия отдали в распоряжение местным жителям, которые хотят реализовать свои инновационные проекты.
Дортмунд получит приз в 1 миллион евро на дальнейшее развитие. Еще 2 города-финалиста получат по 100 тысяч евро. Ими стали Дублин и Малага (Испания).
Первой Европейской столицей инноваций стала Барселона в 2014 году. На это звание может претендовать город с населением больше 250 тысяч человек из стран ЕС и стран ассоциированных участников европейской программы поддержки исследований и инноваций Horizon Europe (Россия в их число не входит).
В дополнение к основной номинации, в этом году в рамках конкурса появилась новая награда — «Растущий инновационный город Европы», ориентированная на города с населением от 50 до 250 тысяч (не включительно) жителей. Первый приз в новой номинации достался городу Вантаа (Финляндия). Город получит 500 тысяч евро в качестве награды.