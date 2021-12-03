8 ляпов из советского кино, большинство которых не заметили

8 ляпов из советского кино, большинство которых не заметили5
- 3.12.2021, 20:13
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Несколько ошибок нашли в фильме «Любовь и голуби».
На этих фильмах выросло несколько поколений зрителей, и фразы из этих картин давно растащили на цитаты, пишет sharij.net.
Казалось бы — каждый кадр любимых фильмов преданные фанаты советского кинематографа знают наизусть. Однако, оказывается, даже в самых известных сценах, знакомых с детства, кинематографисты допустили досадные ошибки.
Предлагаем проверить себя на внимательность, а заодно и пересмотреть старые фильмы.
«Любовь и голуби» (1985)
В сцене, когда старшая дочь Людмила читает Надежде письмо от «разлучницы», в одном эпизоде главная героиня сидит спиной к окну, а уже в следующем — спиной к шкафу.
Ещё в одной сцене фильма, где женщины кричат на дядю Митю, у актёра разные рубашки — то клетчатая, то цвета хаки.
«Покровские ворота» (1983)
Костик приходит на свидание к Рите в чёрном пиджаке без галстука, а уже в следующем эпизоде костюм героя становится коричневым и появляется галстук.
«Карнавал» (1982)
Нина приходит в дом отца с букетом тюльпанов. В разных ракурсах цветы то вянут, то оживают.
«Самая обаятельная и привлекательная» (1985)
Во время встречи в ресторане Нади и Сусанны подруги сначала сидят за столиком в центре зала, а затем оказываются у стены.
«Гостья из будущего» (1985)
На автобусе из 2084 года постоянно появляется и пропадает табличка с надписью «Проспект мира».
«Мимино» (1977)
В ресторане главный герой сидит за столом. В разных кадрах еда и напитки меняют место.
«Служебный роман» (1977)
В эпизоде с конём у Людмилы Прокофьевны пуговицы на пиджаке сначала расстёгнуты, но с другого ракурса пиджак оказывается застёгнутым.