8 ляпов из советского кино, большинство которых не заметили 5 3.12.2021, 20:13

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Несколько ошибок нашли в фильме «Любовь и голуби».

На этих фильмах выросло несколько поколений зрителей, и фразы из этих картин давно растащили на цитаты, пишет sharij.net.

Казалось бы — каждый кадр любимых фильмов преданные фанаты советского кинематографа знают наизусть. Однако, оказывается, даже в самых известных сценах, знакомых с детства, кинематографисты допустили досадные ошибки.

Предлагаем проверить себя на внимательность, а заодно и пересмотреть старые фильмы.

«Любовь и голуби» (1985)

В сцене, когда старшая дочь Людмила читает Надежде письмо от «разлучницы», в одном эпизоде главная героиня сидит спиной к окну, а уже в следующем — спиной к шкафу.

Ещё в одной сцене фильма, где женщины кричат на дядю Митю, у актёра разные рубашки — то клетчатая, то цвета хаки.

«Покровские ворота» (1983)

Костик приходит на свидание к Рите в чёрном пиджаке без галстука, а уже в следующем эпизоде костюм героя становится коричневым и появляется галстук.

«Карнавал» (1982)

Нина приходит в дом отца с букетом тюльпанов. В разных ракурсах цветы то вянут, то оживают.

«Самая обаятельная и привлекательная» (1985)

Во время встречи в ресторане Нади и Сусанны подруги сначала сидят за столиком в центре зала, а затем оказываются у стены.

«Гостья из будущего» (1985)

На автобусе из 2084 года постоянно появляется и пропадает табличка с надписью «Проспект мира».

«Мимино» (1977)

В ресторане главный герой сидит за столом. В разных кадрах еда и напитки меняют место.

«Служебный роман» (1977)

В эпизоде с конём у Людмилы Прокофьевны пуговицы на пиджаке сначала расстёгнуты, но с другого ракурса пиджак оказывается застёгнутым.

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