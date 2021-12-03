Украинские пограничники учились отбивать прорыв мигрантов через границу 1 3.12.2021, 20:58

1,162

Силовики провели масштабные учения.

В пятницу, 3 декабря, в Ровенской области прошли учения по предупреждению нарушений государственной границы в рамках совместной специальной пограничной операции «Полесье», стартовавшей 23 ноября в пяти областях, граничащих с Беларусью. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Пограничники получили вводную о том, что на территории белорусской автодороге вблизи украинской границы появилась группа нелегалов. По легенде, около сотни потенциальных нарушителей идут в направлении пункта пропуска “Городище”.

Исполнители ролей нелегалов пытались прорваться на территории пункта пропуска и вне его, ломали инженерные заграждения, использовали подручные средства: камни, ветки и палки. “Нелегалы” разжигали огонь и пытались разорвать строй правоохранителей.

Во время учений совместные действия отрабатывали пограничники, гвардейцы, полицейские, сотрудники миграционной службы и СБУ, а также представители местных властей.

Чтобы предупредить “прорыв границы” были привлечены кинологические группы, переводчики-переговорщики, специалисты воздушного мониторинга, спасатели, медицинский персонал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».