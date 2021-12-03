В минской филармонии после доноса отменили концерты памяти жертв Холокоста 2 3.12.2021, 21:38

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координатор проекта «Желтые звезды» Анна Ленькова во время вечера памяти жертв Холокоста. Фото: radio1.by

Концерты должны были состояться 20 и 22 января 2022-го года.

В Белгосфилармонии отменили концерты к Международному дню памяти жертв Холокоста после обращения «неравнодушного гражданина», сообщает «Радыё Свабода».

Концерты под названием «Желтые звезды» должны были состояться 20 и 22 января 2022-го года.

Сообщается, что некто Иван Никифоров направил 30 ноября по электронной почте в Министерство культуры Беларуси письмо следующего содержания:

«Так называемые проекты «Желтые звезды», «Пока не идут титры» и другие преподносятся как благотворительные, но на самом деле средства от них идут на поддержку оппозиционных организаций (например, Гродненский хоспис) и привлекаются артисты, участвовавшие в незаконных акциях <…> Надо прекратить эту деятельность во всех государственных концертных организациях, не только в Минске, но и в других городах».

В Министерстве культуры сообщили о таком письме в Белгосфилармонию и попросили разобраться. После разбирательства в тот же день, 2 декабря, стало известно, что концерты в Белгосфилармонии отменены.

Подобные выступления происходили в Минске и других белорусских городах, начиная с 2018 года.

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