Крупнейшую соцсеть России продали другу Путина 3.12.2021, 22:14

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Ей будет управляться сын главы администрации правителя РФ.

Российские власти продолжают усиливать контроль за интернет-пространством на фоне планов жестко регулировать крупные иностранные IT-компании и западные социальные сети, пишет finanz.ru.

Крупнейшая национальная соцсеть VK, охватывающая 75% пользователей рунета, перешла под контроль близкого к Путина миллиардера Юрия Ковальчука и будет управляться сыном главы администрации президента Сергея Кириенко Владимиром.

Кириенко младший, сейчас занимающий пост вице-президента «Ростелекома», станет главой VK с вероятностью 95%, сменив на этом посту Бориса Добродеева - сына гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, сообщает The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с планами по изменениям в компании.

Источники РБК на медиарынке подтверждают: Кириенко, отвечавший в «Ростелекоме» за развитие дата-центров и запуск мультимедийной платформы Wink, возглавит VK, поскольку «доказал, что имеет хорошие менеджерские качества, но засиделся в роли второго лица». О назначении Кириенко стало известно спустя день после того, как структуры миллиардера Алишера Усманова договорились о продаже своей доли в VK страховой компании «Согаз». Крупнейший акционер последней с долей 32,3% - Юрий Ковальчук, которого Путин в 2014 году называл своим другом и который попал под санкции США. Американский Минфин назвал Ковалчука «личным кассиром» российского президента.

Две недели назад второй крупнейший акционер VK - Сбербанк - сообщил о намерении продать свою долю Газпромбанку. Крупнейшим акционером ГПБ является негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», также контролируемый Ковальчуком, напоминает Moscow Times. В структуру VK входят почтовый сервис Mail.ru, мессенджеры ICQ, ТамТам и Myteam, а также мобильный сервис частных объявлений Юла, сервис такси «Ситимобил» и служба доставки Delivery Club. У компании есть доли в образовательных сервисах GeekBrains, Skillbox, SkillFactory, Тетрика, Алгоритмика, Учи.ру.

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