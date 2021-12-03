В Беларуси продолжаются проблемы с молочными продуктами 3.12.2021, 22:18

Значительно сократился их ассортимент.

В Беларуси возникли проблемы с молочными продуктами. Покупатели сообщают, что сократился их ассортимент. В торговых сетях поясняют это снижением поставок заводами. Среди причин этого падения участники рынка называют нехватку качественного сырья и отправку продукции некоторыми заводами на российский рынок, где выше цены. Вопросы с ассортиментом появились на фоне снижения в некоторых областях производства молока, а также сокращения числа коров. Zerkalo.io посмотрело, какая ситуация с молочными продуктами.

Покупатели: «Нет выбора молока последнюю неделю»

Читатели из разных городов Беларуси сообщают, что столкнулись с тем, что в магазинах сократился ассортимент молочных продуктов.

«Уже третью неделю в Витебске в магазине „Гиппо“ невозможно купить продукцию местного ОАО „Молоко“, — рассказал читатель. — В ответе на запрос, который мы получили из магазина, говорится, что ситуация с временным отсутствием продукции этого завода обусловлена дефицитом сырья на внутреннем рынке и оптимизацией производителем поставок в торговые сети».

В Могилеве также заметили, что ассортимент молока сократился.

— Постоянно посещаю магазин «Перекресток». Нет выбора молока последнюю неделю, на витринах в основном «Беллакт». До этого были хотя бы еще три поставщика («Бабушкина крынка», Шкловский маслодельный завод и какой-то третий), — рассказала читательница из этого областного центра.

При этом в интернет-магазине этой могилевской торговой сети можно купить молоко 7-ми производителей — «Беллакт», «Минский молочный завод», «Здравушка-Милк», Шкловский маслодельный завод, «Савушкин продукт», Слуцкий сыродельный комбинат, «Бабушкина крынка». Но ассортимент многих заводов более скромный, чем несколько недель назад.

Читатель из Гомеля заметил, что стало сложнее найти в продаже бюджетное молоко.

«Из магазинов „Евроопт“ и „Алми“ исчезло молоко жирностью 1,5% от Рогачевского молочно-консервного комбината. Оно было самое дешевое — за 1,06 рубля за литр. Еще пару недель назад было в продаже, — уточняет читатель из Гомеля. — Иногда попадается молоко от „Милкавита“ жирностью 1,6% по 1,08 рубля, но там 900 мл. Что-то подсказывает, что и оно скоро может исчезнуть из магазинов. По факту сейчас в продаже самое дешевое молоко — от 1,2−1,3 рубля за 900 мл».

Были также сообщения от покупателей, которые не заметили снижение ассортимента «молочки».

Торговля: «Поставщики снизили свои поставки из-за нехватки сырья»

В контакт-центре могилевской торговой сети «Перекресток» подтвердили, что столкнулись с сокращением ассортимента молоко. «Поставщики снизили свои поставки из-за нехватки сырья. Данная ситуация не только в магазинах „Перекресток“, но и по другим сетям», — уточнили в торговой сети. Производители начали присылать такие предупреждения с конца прошлой недели.

В «Гиппо» также говорят о проблемах с сырьем. «Ситуация обусловлена дефицитом сырья на внутреннем рынке и, как следствие, оптимизацией со стороны производителя объемов поставок и ассортимента молочной продукции в торговые объекты сети, — сообщили в торговой сети на вопрос, с чем связано сокращение ассортимента молочных продуктов.

В контакт-центре «Е-доставки» на вопрос, почему стал более скромным выбор молочных продуктов, пояснили: «Отсутствие товаров в ассортименте онлайн-гипермаркета может происходить в связи с недопоставкой со стороны поставщиков. Но мы всегда стараемся найти и предложить достойный аналог по отличной стоимости».

Еще в одной торговой сети рассказали, что получили уведомления о возможных перебоях с поставками молочной продукции от трех производителей. «Поставщики рассылают письма о невозможности выполнять полноценные поставки в торговые сети в связи с отсутствием сырья, — уточняет представитель компании. — Это касается молока в пакетах, творогов, сметаны, масла, сыров. Производители в любой момент на основании этого уведомления могут не привезти товар».

В этой ситуации компания ищет альтернативных поставщиков. «Только заменой сейчас и выкручиваемся, но это долго тоже, скорее всего, продолжаться не может. Выручают заводы из Лепеля, Постав, а также «Молочные горки», — сказал работник торговой сети.

Столкнулся с трудностями с заказами молока и сливок также владелец одного из кафе. «С молочной продукцией на самом деле есть проблемы. Заказываю себе в кафе регулярно молоко и сливки, но выбора нет вообще, всего по одному виду. Хотя раньше можно было выбирать разной жирности, а к концу недели вообще можно остаться без заявки. Надо было докупить в магазине сливки, так и там не было нужных — либо очень дорогие, либо дешевые», — пояснил мужчина.

Работники молокозаводов: «Выросли цены на молочную продукцию в России»

Работник одного из молокозаводов пояснил, что белорусское молоко сейчас востребовано на российском рынке. «Дело в том, что очень выросли цены на молочную продукцию в России, поэтому белорусские предприятия активно поставляют туда свой товар. При этом многие забивают на внутренний рынок. Сейчас официально для производителей молочных продуктов не установлен минимум по поставкам на внутренний рынок. Притом в контрактах с торговыми сетями редко прописан объем поставок, поэтому наказание за это нет, — уточняет работник. — Но в каждой области почти еженедельно напоминают, что необходимо выполнять заявки внутреннего рынка и особенно Минска. Пока это носит рекомендательный характер».

По мнению специалиста, еще одна причина активных поставок на российский рынок — «побочный эффект» от постановления правительства № 100, которое ограничивает рост цен на социально значимые товары, в том числе на многие молочные продукты. «В этой ситуации производителям выгоднее продать молоко дороже в России, чем на внутреннем рынке. Тем более поставки внутри страны, как правило, предполагают отсрочку платежа, а при экспорте — нет», — поясняет специалист.

На то, что поставки белорусского молоко в РФ могут быть связаны с разницей в ценах и «отголосками» нашумевшего постановления правительства, обращает внимание также сопредседатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Виктор Маргелов в комментарии изданию «Белорусы и рынок».

— Альтернативой росту цен является дефицит товаров, — заявил Виктор Маргелов, когда комментировал, к каким последствиям приводит постановление № 100. — Например, даже по официальной статистике молока в стране производится все меньше. Значит и выбор его в наших магазинах все меньше будет. Более того, производителям на порядок выгоднее отправить его в Россию, где цена значительно выше и не регулируется государством. Вот вам и ответ на вопрос «почему». В малой открытой экономике жестко регулировать цены не имеет смысла.

По данным Белстата, сельхозорганизации в целом по стране произвели за 10 месяцев этого года 6 млн 379,8 тыс. тонн молока. Это на 1,1% больше, чем годом ранее. Однако в двух областях этот показатель упал — в Гомельской и Витебской (на 6,7% и 1,4% соответственно). Заметнее всего он вырос в Могилевской области, которая значится аутсайдером по общему объему произведенного молока.

Снижение производства молока в сельхохорганизациях происходит на фоне сокращения поголовья коров. В целом по стране за январь-октябрь их стало меньше на 1,2% по сравнению в таким же периодом 2020 года. Заметнее всего число коров снизилось в Гомельской области — на 4%. В плюсе по этому показателю оказалась только Брестская область — 0,4%.

Работник еще одного завода-производителя молочных продуктов сообщил, что на предприятии занимаются большим заказом на поставку сухого молока. «Задействованы все возможные мощности и сырье, в том числе из которого планировалось изготовление сыров. Куда конкретно планируется поставка, неизвестно», — пояснил работник.

Специалист другого молокозавода уточнил, что проблемы с сырьем — тенденция не новая. «Посмотрите на состояние «колхозов», все разваривается не первый год, а в последнее время катастрофическими темпами. Все это отражается на качестве сырья, много молока бракуется и не проходит по нормам», — отметил специалист.

При этом работники еще нескольких молокозаводов, с которыми удалось пообщаться, рассказали, что на их предприятиях не было в последнее время трудностей с сырьем.

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