Байден: Я готовлю комплекс инициатив, чтобы помешать РФ вторгнуться в Украину 8 3.12.2021, 22:30

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Джо Байден

Президент США находится в постоянном контакте с европейскими союзниками и украинскими официальными лицами.

Президент США Джо Байден готовит комплекс инициатив, призванный затруднить президенту России Путину вторгнуться в Украину. Об этом он заявил журналистам, передает CNN (перевод — liga.net).

Байден сказал, что находится в постоянном контакте с европейскими союзниками и украинскими официальными лицами.

"Я собираю воедино то, что я считаю наиболее всеобъемлющим и значимым набором инициатив, чтобы господину Путину было очень, очень трудно идти вперед и делать то, что, как люди опасаются, он может сделать", – добавил президент США.

Заявление Байдена прозвучало в то время, когда официальные лица США и России планируют телефонный разговор или видеозвонок между своими лидерами, который состоится, возможно, в ближайшие несколько дней.

С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, а НАТО намерены перебросить дополнительные войска на свой восточный фланг.

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