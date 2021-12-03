Какая погода ждет белорусов на выходных? 3.12.2021, 22:34

2,834

Прогноз на 4-6 декабря.

4 декабря погодные условия в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления и малоактивный фронтальный раздел. Облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдет небольшой снег, мокрый снег, пишет pogoda.by.

Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, днем с переходом на южный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -1..-7°С, при прояснениях она составит -8..-10°С, днем -3..+2°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

5 декабря скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. Облачно. Ночью преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории республики прогнозируется снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1..-8°С, днем -4.. +2°С.

6 декабря республика останется в зоне малоподвижного атмосферного фронта. Облачно. Временами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами ожидается слабые туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью 0..-7°С, днем -4..+2°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».