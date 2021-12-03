«Трясется глаз, пищат усы от санкционной полосы»1
- 3.12.2021, 22:46
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Белорусы творчески поддержали новый пакет санкций против самозванца.
Телеграм-канал «Выходи гулять» опубликовал стихотворение, посвященное пятому пакету санкций против режима Лукашенко:
«Ещё один к победе шаг:
Пакет загадочный, шурша,
Представил новый список лиц,
Причастный к хаосу границ.
Не только лица потряслись:
До предприятий добрались.
Теперь «Белкалий» ищет вновь,
Кому б продать и глаз и бровь,
Лишь только, чтобы не пропасть,
На дно с обрыва не упасть.
Трясётся глаз. Пищат усы.
От санкционной полосы.
Что б нервы, дядька, не трепать,
Спеши вещички собирать!
А мы пока расширим план,
Что б принял яду таракан...»