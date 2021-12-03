«Трясется глаз, пищат усы от санкционной полосы» 1 3.12.2021, 22:46

5,540

Белорусы творчески поддержали новый пакет санкций против самозванца.

Телеграм-канал «Выходи гулять» опубликовал стихотворение, посвященное пятому пакету санкций против режима Лукашенко:

«Ещё один к победе шаг:

Пакет загадочный, шурша,

Представил новый список лиц,

Причастный к хаосу границ.

Не только лица потряслись:

До предприятий добрались.

Теперь «Белкалий» ищет вновь,

Кому б продать и глаз и бровь,

Лишь только, чтобы не пропасть,

На дно с обрыва не упасть.

Трясётся глаз. Пищат усы.

От санкционной полосы.

Что б нервы, дядька, не трепать,

Спеши вещички собирать!

А мы пока расширим план,

Что б принял яду таракан...»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».