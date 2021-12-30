Адвокат заявил о похищении Саакашвили 2 30.12.2021, 8:03

7,228

Михаил Саакашвили

Политик исчез из Горийской больницы.

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил о его похищении. Он исчез из Горийской больницы.

Об этом сообщил Гварамия в Facebook.

Адвокат добавил, что его увезли в неизвестном направлении. Состояние Саакашвили также неизвестно.

Чуть позже народный депутат и девушка Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика «насильственно увезли из городской больницы» и вывезли в Руставскую тюрьму.

Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию в конце сентября. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

1 октября политик сообщил о своем возвращении публично и призвал сторонников выйти на митинг. Вечером того же дня Саакашвили задержали в Тбилиси.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили приговорен к шести годам тюрьмы и доставлен в пенитенциарное учреждение для исполнения решений суда. Также против него было открыто новое дело за незаконное пересечение границы. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку .

Украина заявляет, что будет добиваться возвращения политика, но официальный Тбилиси такую возможность исключает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».