Политолог Андрей Суздальцев: Лукашенко ищет убежище 15 30.12.2021, 8:59

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андрей суздальцев

Диктатор может стать разменной монетой в переговорах России с Западом

Российский политолог Андрей Суздальцев в эфире студии «Белсата» заявил что транзит власти в Беларуси на самом деле уже идет. Ведь то, что Лукашенко занялся преобразованием Конституции, – и есть транзит. «Лукашенко ищет убежище», – заявил Суздальцев, комментируя итоги встречи Лукашенко с Путиным 29 декабря в Санкт-Петербурге.

«Давайте понимать правильно: то, что Лукашенко занялся конституционным переустройством – это и есть транзит. Если бы он выиграл выборы с 81%, то зачем бы ему нужно было это делать, эти кривляния целый год. Он их не выиграл. Поэтому и эта суета. Он ищет варианты остаться, легитимизироваться… Но это недееспособная Конституция, она не сможет работать. Лукашенко ищет убежище, то есть транзит идет», – сказал Андрей Суздальцев.

Суздальцев не согласился с мнением политолога Валерия Карбалевича, который считает, что, наверное, Путин во время встречи с Лукашенко в Петербурге согласился поддержать конституционную реформу в Беларуси.

По мнению Андрея Суздальцева, если бы это было так, то Лукашенко бы дали в Москве деньги. Но деньги он не получил.

«Более того, первичный запрос был – 3,5 млрд долларов. Но не было даже об этом речи. Москва объяснила, что и так помогает Беларуси… Все. Денег нет. Это первое.

А второе – в противостоянии с Западом Лукашенко бесполезен. Он не союзник… Его выступления о размещении ядерного оружия – все прекрасно понимают, что это невозможно. На самом деле России нужен диалог. И она настаивает на переговорах с Западом сейчас. Есть даже контрольная дата — 14 января», – говорит Андрей Суздальцев.

Политолог не исключает, что Лукашенко может стать в переговорах России с Западом разменной монетой.

«Он этого очень боялся, когда была первая встреча с главой нынешней администрации США Байденом 16 июня в Женеве. Он действительно боялся, что его используют при расчетах. И такой вариант нельзя исключать», – полагает Суздальцев.

Эксперт замечает, что на сегодняшний день России вообще не за что помогать Лукашенко. Поэтому из Санкт-Петербурга тот улетел с пустыми руками.

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