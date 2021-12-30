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Назван первый признак заболевания штаммом Омикрон

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  • 30.12.2021, 8:22
  • 15,304
Назван первый признак заболевания штаммом Омикрон

Первый же день болезни является самой острой фазой заболевания.

Штамм Омикрон продолжает распространяться по миру. И вот профессор Тим Спектор рассказал о том, что первым признаком того, что человек заболел именно этим вариантом коронавируса может быть боль в горле.

Об этом он заявил Мanchester evening news.

По его словам, этот симптом затем быстро проходит и на его смену приходят новые. Этот период продолжается от двух до трех дней. Профессор сказал, что особенно агрессивно штамм ведет себя в первую неделю после того, как попадет в организм.

Первый же день болезни является самой острой фазой заболевания.

Напомним, что штамм коронавируса Омикрон был впервые найден в Южной Африке. Его уже называют самым заразным вариантом болезни. Предполагается, что в скором времени он вытеснит все другие штаммы.

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