«Павел, как и тысячи героев, сражается за Беларусь» 3 30.12.2021, 8:35

4,088

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусский народ победит банду, захватившую власть.

В интервью сайту Charter97.org один из первых белорусских политзаключенных постсоветского периода, оппозиционный политик Вячеслав Сивчик выразил уверенность, что народ Беларуси еще скажет свое слово. Подводя итоги года он отметил мужество одного из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенного Павла Северинца, которому сегодня исполняется 45 лет.

— К большому сожалению, главные события уходящего года связаны с той трагедией, которую сейчас переживает белорусский народ. Это та гуманитарная катастрофа, которую все могут видеть, но которая никак и нигде официально пока еще не представлена. Она возникла в результате террора и массовых репрессий, которые проводит лукашистско-путинская банда против белорусского народа. Поэтому событием года я считаю мужество белорусов в сопротивлении банде.

Это и героический поступок Степана Латыпова, который вынужден был совершить чудовищный акт в клетке во время несправедливого суда над собой. Он вынужден был себя покалечить, чтобы спасти свою семью. Это те суды, в основном закрытые, которые проходили над лидерами и активистами белорусской оппозиции. Это и дело Павла Северинца, это и дело Николая Статкевича, это и дело анархистов.

2021-й год принес приговоры, которые просто невозможны были на протяжении последних десятилетий. Когда людям дают до 20 лет тюрьмы — это просто ужасно. И естественно, что для меня этот год все-таки является годом сопротивления белорусского народа тем репрессиям, той ситуации, в которой он оказался.

— Чем вы сейчас занимаетесь в Польше. Как диаспора в Варшаве реагирует на события в Беларуси.

— Я только недавно вернулся в Варшаву, меня долго не было. В польской столице регулярно проходят акции в поддержку белорусского народа, в которых я принимаю участие.

— Безусловно, одними из главных героев 2021 года являются белорусские политзаключенные. Среди них Павел Северинец, которому сегодня исполняется 45 лет. Вы достаточно хорошо знаете этого человека. В чем его уникальность для Беларуси?

— Я познакомился с Павлом в далеком 1995 году, в его бытность студентом геофака. Он пришел в оппозицию, возмутившись лукашистской властью, которая лишала белорусов своего бело-красно-белого флага, которая лишала белорусов государственности и своего языка. Это вызвало у тогда еще студента Павла Северинца возмущение. И мы видим, что за это время Павел стал известным политиком.

К сожалению, ему пришлось пройти через страшные мучения. Первый раз он попал в СИЗО в 1998 году, когда был организатором акции против «единения России и Беларуси». Затем было уголовное дело за третий незаконный референдум Александра Лукашенко, когда он выводил людей в знак протеста против возможности выбираться этому диктатору столько раз, сколько он захочет. После было уголовное дело за Площадь 2010-го года.

Павел Северинец для меня является также и свидетельством страданий белорусского народа. Ему пришлось провести 75 суток еще во время избирательной кампании 2020 года в концлагере на Окрестина. Там он прошел через те страдания, которые ожидали десятки тысяч белорусов, которые попали туда после 9 августа.

Для меня, конечно, было большим ударом, когда Павла Северинца абсолютно несправедливо вычеркнули из списка лауреатов премии Сахарова, которую он явно заслуживал. Этот человек за решеткой достойно встретил многие удары судьбы. Пандемия коронавируса зацепила и семью Северинца. Умер его отец, известный журналист и писатель Константин Павлович Северинец. Павла, как и многих других политзаключенных, не отпустили на похороны родного человека.

Несмотря на это, Павел даже из тюрьмы, как и большинство наших политзаключенных, сражается за Беларусь. Он настоящий белорусский политик, который делает все, что в его силах, даже в тех страшных условиях, в которых он оказался. Он делает все, чтобы Беларусь стала свободной, для того, чтобы белорусский народ мог выбирать власть. Я очень надеюсь, что произойдет белорусское чудо и Павел Северинец, как и многие другие политзаключенные, выйдет на свободу.

То что, сейчас происходит в Беларуси — несправедливо, так быть не может. У нас у всех большая трагедия с официальным признанием политзаключенных. Так вот, когда Павел Северинец был на свободе, он сражался за каждого политзаключенного. Это трагедия и для всех белорусов, и для меня, и для Павла, что мы имеем только 950 официально признанных политзаключенных. В то время, как в тюрьмах их тысячи. В том числе и голоса Павла Северинца не хватает, чтобы были сняты какие-то абсолютно искусственные критерии.

Все знают, что такие структуры, как КГБ, ГУБОПиК, «Алмаз» — террористические. Несправедливо, когда лукашистско-путинская банда давит белорусов, не признавать людей, сражающихся против этих структур, политзаключенными. Это абсолютно несправедливо.

Думаю, что Северинец, который на воле всегда сражался за белорусских политзаключенных, мог бы отыграть активную роль в этом процессе. Но он сейчас за решеткой, как и тысячи белорусских политзаключенных. Тем не менее, белорусский народ победит ту банду, которая сейчас им управляет.

— После событий 2020 года у нас появилось много настоящих героев, которые мужественно себя вели на судах, самоотверженно боролись за свободу. Какое место эти люди займут в истории Беларуси?

— Эти люди сегодня спасают Беларусь, они заставляют оставшихся на свободе не сдаваться. К сожалению, в Беларусь сейчас вернулись сталинские времена. Все знают, как следователи выбивали показания из тех, кто тогда попадал за решетку. Сейчас мы можем видеть на телеэкранах поставленные на поток видео, в которых белорусов, предварительно избив, заставляют говорить то, что просто невозможно слушать.

Но даже в таких условиях люди массово сопротивляются. Тысячи белорусских героев не смирились с этим беззаконием, они сражаются против действий банды, которая незаконно правит Беларусью. Это и есть свет в конце туннеля. Только таким образом, через сопротивление, через то, что люди не сдаются этой банде, можно получить победу. Сегодня у Беларуси много героев. И несмотря на тяжелые времена, которые сейчас переживает наш народ, это дает перспективу на будущее. Эти сталинские времена недолго протянутся в 21-м веке.

— Вы принимали участие в событиях 90-х годов, когда распадался Советский Союз, а Беларусь получила независимость. Видите ли вы параллели между возрождением белорусского самосознания у людей в 90-е года и подъемом 2020-го года?

— Как не удивительно, есть много факторов, которые объединяют эти события. Один из них — наш бело-красно-белый флаг. Дело в том, что в 90-х были массовые забастовки рабочих. Но была и достаточно сильная коммунистическая пропаганда, в том числе против национальных сил, против БНФ, который был антикоммунистической организацией на тот момент. Однако неожиданностью стало то, что забастовки проходили под бело-красно-белым флагом, который массово выносили рабочие.

Благодаря тем событиям весь мир увидел, что белорусский народ есть. Это было достаточно неожиданно для многих заграничных сил. Также видна параллель с 2020-м годом. После кровавого воскресенья 9 августа почти вся Беларусь вышла под бело-красно-белым флагом. Эта массовость национальных флагов, этот героизм, который проявляли белорусы на улицах наших городов, напоминает время, когда выходили рабочие в 91-м году, когда шла борьба за независимость.

Хотел бы отметить, что белорусы были не подготовлены к тем событиям, которые происходят, к зверствам карателей Караева и других силовых структур Лукашенко. Но мужество людей было огромным и в 1991-м году, и в 2020-м. Во время террора против Беларуси именно наш бело-красно-белый флаг дает нам надежду. Я верю, что белорусы еще раз выйдут под национальным флагом, чтобы завоевать свободу.

Незаконная власть, которая сейчас установлена в Беларуси, имеет КГБ-шный генезис. Это несет опасность, что белорусский народ могут втянуть в войны, которые нужны имперской Москве. Да и сам Лукашенко — деятель российского империализма. Это доказывает то беззаконие, то подчеркнутое издевательство над Беларусью, которое мы видим уже больше 25 лет правления диктатора. Вся его власть была бы невозможна, если бы он не имел системную московскую поддержку.

Когда белорусы поймут, что извечное горе нашего народа — это российский империализм, когда они начнут массово сражаться с режимом Лукашенко, тогда Беларусь сможет освободиться. Только так может прийти к белорусам победа. И белорусы это все больше и больше понимают.

— Что бы вы пожелали в наступающем году белорусам, которые борются за перемены?

— Победы. Это то, что давно нужно белорусскому народу. Надо возвращать возможность выбирать власть. Надо сражаться сейчас, потому что если не будет сопротивления — будут происходить более страшные вещи. Белорусский народ уже пережил две империалистические войны. К большому сожалению, эта лукашистско-путинская банда, которая правит сегодня в Беларуси, является не только атавизмом истории. Она еще является угрозой того, что белорусский народ будет втянут в очередную войну. А мы знаем по итогам двух предшествующих, сколько это стоило нашему народу. Поэтому хотел бы пожелать сил тем героям, которые сражаются с этой бандой, а также нам всем — победы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».