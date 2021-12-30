Как в Минске в новогодние праздники будут работать магазины, милиция, медики, коммунальники и транспорт 2 30.12.2021, 8:45

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Подробное расписание.

Пока белорусы будут отдыхать, кому-то придется поработать. Сайт zerkalo.io рассказывает, как будут работать городские службы Минска в новогодние праздники.

Как будут работать магазины?

Работа минских универмагов 31 декабря будет организована в обычном режиме — до 21.00.

1 января продовольственные магазины будут работать в обычном режиме, а в универмагах — выходной.

Как будут работать медики?

Согласно утвержденному графику, поликлиники будут работать:

31 декабря — по графику работы в рабочий день;

1 января 2022 года — по графику работы в праздничный день;

2 января 2022 года — по графику работы в праздничный день.

Что это означает на практике? В субботу, 1 января, в поликлинике будет находиться дежурный врач, также предусмотрено выполнение визитов на дом.

В воскресенье, 2 января, дежурный врач будет работать до 15 часов.

Кроме того, в местах массовых гуляний в Минске будут дежурить 11 бригад скорой медицинской помощи. Еще 4 бригады будут находиться в резерве на подстанциях.

Также в столичных больницах создан необходимый резерв коек и запас медикаментов. Дежурные бригады в приемных отделениях будут усилены наиболее опытными и квалифицированными сотрудниками.

Как будет работать милиция?

Милиция в праздничные дни перейдет на усиленный вариант несения службы. Особое внимание уделят продаже и использованию пиротехники, кроме того будет контролироваться ситуация на дорогах.

В Минске в новогоднюю ночь милиция будет контролировать порядок на площадках, где будет более 500 человек. В местах наиболее массовых гуляний будет организована работа контрольно-пропускных пунктов, например, у Дворца спорта. При этом вход с неразрешенными и ограниченными к проносу предметами, а также с животными и средствами перемещения будет запрещен.

При этом власти разрешили в новогоднюю ночь продажу алкоголя на розлив, но милиция будет контролировать, чтобы в местах массовых гуляний не было людей в состоянии сильного алкогольного опьянения.

А коммунальники тоже будут работать?

Да, коммунальники тоже переходят на усиленный режим работы, точнее «Городская аварийная служба», которая выполняет работы по локализации и устранению аварий на внутридомовых сетях тепло-, водо-, электроснабжения и канализации во внерабочее время ЖЭУ, а также в выходные и праздничные дни.

Более 20 экипажей «аварийки» смогут прийти на помощь в случае бытового коллапса. Коммунальники отмечают, что чаще всего в такие дни им приходится сталкиваться с отключениями электроэнергии, особенно в старых домах, где есть электроплиты. Затем идут засоры канализации, бывают и залития.

О произошедшей аварии минчане могут уведомить контакт-центр ЖКХ, позвонив по номеру 115. Специалисты зарегистрируют заявку и передадут ее на исполнение в аварийную службу. Если линия будет занята (а такое в новогоднюю ночь вполне возможно), следует напрямую обращаться в диспетчерскую «аварийки» по номерам городских телефонов: 292−22−13 и 292−25−68.

Нормативы выезда:

30 минут — заявки первой категории (течи инженерного оборудования, полотенцесушителя, в том числе бытовые залития, засоры канализации, мерцание света в квартире).

До 90 минут — если отсутствует горячая, холодная вода, температура горячей воды не соответствует нормативу (меньше или больше 50 градусов), протекает канализация в подвале, чувствуется ее запах, температура в квартире ниже 18 градусов.

От 90 до 180 минут 0 если заявки касаются низкого давления горячей и холодной воды, шума, гула инженерного оборудования, отсутствия освещения в местах общего пользования жилого дома либо в одной из комнат квартиры.

Как будет работать транспорт?

Метро

В новогоднюю ночь работа метрополитена будет организована до 4.00. Закрытие на вход станций «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) произойдет в 4.15. Интервал движения поездов с 00.00 до 4.15 1 января 2022 года на 1-ой и 2-ой линиях метро составит 6 минут, на 3-ей линии — 10 минут. 1 января 2022 года метрополитен начнет работу, как обычно, в 5 часов 30 минут.

1 и 2 января 2022 года метро будет работать по графикам воскресных дней.

Наземный транспорт

В новогоднюю ночь

Автобусы

С 00.00 до 05.00 будут работать следующие маршруты автобусов:

№ 1 «ДС Веснянка — Вокзал», интервал — 12 минут;

№ 22 «ДС Ангарская-4 — ДС Чижовка», интервал — 16 минут;

№ 26 «ДС Восточная — Павлины Медёлки», интервал — 20 минут;

№ 36 «ДС Кунцевщина — Тарасово», интервал — 40 минуты;

№ 42 «ДС Сухарево-5 — Люцинская», интервал — 16 минут;

№ 44 «ДС Карастояновой — ст. Ждановичи», интервал — 25 минут;

№ 53 «ДС Дружная — Ландера», интервал — 30 минут;

№ 54 «ДС Запад-3 — ст.м. Спортивная», интервал — 20 минут;

№ 69 «Вокзал — Масюковщина», интервал — 20 минут;

№ 71 «ст.м. Тракторный завод — Степянка», интервал — 25 минут;

№ 72 «ДС Шабаны — ст.м. Могилевская», интервал — 16 минут;

№ 73 «ДС Серова — Лебяжий», интервал — 20 минут;

№ 74С «ДС Малиновка-4 — Городской Вал», интервал — 20 минут;

№ 85С «ДС Дружная — Гатово», интервал — 30 минут;

№ 95 «ДС Калиновского — Степянка», интервал — 20 минут;

№ 100 «ДС Славинского — Аэропорт «Минск-1», интервал — 10 минут;

№ 105 «ДС Карастояновой — Зацень», интервал — 60 минут;

№ 110 «АС Автозаводская Сосны», интервал — 25 минут;

№ 112С «АС Автозаводская — Сокол», интервал — 37 минут;

№ 115Э «Вокзал — Тубдиспансер», интервал — 30 минут;

№ 132 «ДС Малиновка-4 — Щомыслица», интервал — 60 минут;

№ 135 «Новая Боровая — ст.м. Уручье», интервал — 20 минут;

№ 139 «ДС Калиновского — Танковая», интервал — 20 минут;

№ 147 «ДС Малиновка-4 — Брилевичи», интервал — 15 минут;

№ 149 «ДС Запад-3 — ст.м. Кунцевщина — Люцинская», интервал — 20 минут;

№ 159 «ДС Запад-3 — Каменная горка-5», интервал — 15 минут;

№ 162 «ДС Карбышева — Цна», интервал — 60 минут;

№ 169 «ДС Уручье-2 — ж/д ст. Колодищи», интервал — 30 минут;

Троллейбусы

С 00.00 до 05.00 будут работать следующие маршруты троллейбусов:

№ 1 «ДС Зеленый Луг- 7 — ст.м. Московская», интервал — 15 минут;

№ 6 «ДС Лошица-2 — Вокзал», интервал — 15 минут;

№ 20 «ДС Серебрянка — Вокзал», интервал — 16 минут;

№ 27 «ДС Курасовщина — ДС Дружная», интервал — 15 минут;

№ 29 «ДС Калиновского — ст.м. пл. Ф. Богушевича», интервал — 20 минут;

№ 53 «ДС Малиновка-4 — ДС Зеленый луг-7», интервал — 16 минут;

№ 57 «ДС Сухарево-5 — Городской Вал», интервал — 17 минут;

№ 60 «ДС Ангарская-4 — ст.м. Могилевская», интервал — 16 минут;

№ 90 «АС Юго-Западная — Семеняко», интервал — 15 минут;

№ 92 «ДС Карастояновой — ДС Чижовка-6», интервал — 20 минут.

Трамваи

С 00.00 до 05.00 будут работать следующие маршруты трамваев:

№ 4 «ДС Озеро — пл. Мясникова», интервал — 20 минут;

№ 6 «ДС Серебрянка — ДС Зеленый Луг», интервал — 12 минут.

1 января

Отменяется работа в период с 06.00 до 14.00:

автобусных маршрутов № 51, 71;

троллейбусных маршрутов № 12, 60.

Отменяется работа в период с 06.00 до 10.00:

троллейбусных маршрутов № 30, 47, 51;

автобусных маршрутов № 60, 96;

трамвайного маршрута № 4.

Отменяется работа в период с 08.00 до 11.00:

автобусного маршрута № 119С.

Уменьшается количество подвижного состава в период с 06.00 до 14.00:

на автобусных маршрутах № 9д, 19, 20С, 32С, 42, 57, 68, 74С, 99, 100, 103, 113С, 115Э, 139, 147, 159;

на троллейбусных маршрутах № 1, 2, 3, 6, 7, 9, 19, 22, 29, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 44, 53, 64;

на трамвайных маршрутах № 1, 3, 6.

Уменьшается количество подвижного состава в период с 06.00 до 10.00:

на автобусных маршрутах № 17, 37, 52, 59, 69, 84, 85С, 95, 121, 169, 194с;

на троллейбусных маршрутах № 10, 14, 16, 27, 33, 52, 90.

Отменяется работа автобусных маршрутов № 66, 94С, 76э, 83э, 114С, 151э, а также экспрессного автобусного маршрута (маршрутное такси) № 1312-ТК

«АС Автозаводская — Сокол».

Работа экспрессных автобусных маршрутов:

№ 1109-ТК «ДС Шабаны — ТЦ Ждановичи» будет организована с 11.00 по графику понедельника;

№ 1400-ТК будет организована по действующему ежедневно расписанию движения;

№ 1430-ТК отменяется выполнение рейсов отправлением от АВ «Центральный» в 07.25, из Национального аэропорта «Минск» в 08.40;

Остальные экспрессные маршруты начнут работать с 11.00 по графику воскресного дня, с увеличенными интервалами движения.

Уменьшается количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 130, 140; организуется работа автобусного маршрута № 134С.

Отменяется выполнение рейсов:

по автобусному маршруту № 61 отправлением с о.п. «ст.м. Могилевская» в направлении ул. Селицкого в 06.28; от ДС «Ангарская-4» в направлении ул. Селицкого в 07.10; отправлением с о.п. «Селицкого, 11» в направлении ДС «Ангарская-4» в 06.53, 07.51.

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