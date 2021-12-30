Стало известно о жестком требовании Байдена к Путину 30.12.2021, 8:57

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Высокопоставленный чиновник Белого дома раскрыл повестку переговоров глав США и РФ.

В ходе запланированного на 30 декабря телефонного разговора президентов США и РФ будет обсуждаться Украина. В частности, Джо Байден призовет Владимира Путина принять меры к деэскалации. Об этом в Twitter сообщил журналист Джек Детч со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников Белого дома.

"Мы продолжаем наблюдать значительное присутствие российских войск на и вокруг границ с Украиной. Мы продолжаем говорить российской стороне... что для реального прогресса на переговорах, для достижения безопасности и стабильности в Европе будет необходим контекст деэскалации, а не эскалации", - подчеркнул представитель администрации Байдена.

Он добавил, что американский лидер "даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован".

Если же случится обострение, то США и Европа применят санкции, а также планируют поставить в Украину дополнительное вооружение.

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что телефонный разговор Байдена и Путина состоится в четверг, 30 декабря.

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