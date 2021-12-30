Белорусам с 1 января надо готовиться к дефициту мяса, сахара и колбасы? 4 30.12.2021, 9:06

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МАРТ продлил регулирование цен на социально значимые товары.

МАРТ продлевает регулирование цен на социально значимые товары. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 1 января.

Документом ограничивается предельный максимальный норматив рентабельности, который используется для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены. Он не должен превышать уровня рентабельности за январь-ноябрь 2021 года, или 10%, если фактический уровень рентабельности за указанный период составил менее 10%.

Постановлением также утверждены максимальные надбавки импортера, а также максимальные оптовые и торговые надбавки с учетом оптовой надбавки. Они ограничены в пределах 15−30% в зависимости от товара.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует в течение 90 дней», — говорится в документе.

Среди товаров, на которые будут по-прежнему сдерживать рост цен, остались в том числе пшеничная мука, овсянка, перловка, многие виды хлеба, вермишель, лапша, говядина и свинина (кроме бескостного мяса), куры, колбасы, рыба, растительное масло, многие молочные продукты, куриные яйца, яблоки, репчатый лук, свекла, морковь, картофель, сахар, каши для детского и диетического питания, консервы мясные для детского и диетического питания.

Ранее практика государственного регулирования цен на социально значимые товары часто приводила к дефициту продуктов в розничных сетях.

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