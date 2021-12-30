Чемпионат мира по хоккею отменен из-за массового заражения COVID-19 30.12.2021, 9:18

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Решение стало первым в истории

Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира среди молодежных национальных сборных, который стартовал 26 декабря в Канаде, в связи с массовым распространением среди участников турнира омикрон-штамма коронавирусной инфекции, сообщает championat.com

Во вторник инфекцию обнаружили у двух хоккеистов сборной США. Вечером команда должна была сыграть против сборной Швейцарии, но в итоге не вышла на лед, в результате чего ей было присуждено техническое поражение.

Спустя сутки коронавирус был обнаружен у игрока сборной Чехии. Команда также была вынуждена пропустить свой матч - против сборной Финляндии, и ей тоже засчитали поражение.

Наконец в ночь на четверг, в преддверии матча со Словакией, положительный результат показал тест на коронавирус, который сдал лидер сборной России Матвей Мичков. Также инфекция была обнаружена у пяти арбитров, обслуживающих игры чемпионата. После этого международная федерация объявила об отмене турнира, "чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех его участников".

Отмечается, что администрации сборных, в которых выявили COVID-19, уже заявили, что игроки строго выполняли все антикоронавирусные рекомендации и соблюдали меры предосторожности. Известно при этом, что хоккеисты жили в отелях бок о бок с обычными постояльцами.

Решение отменить один из крупнейших международных хоккейных турниров прямо по его ходу стало первым в истории.

Новый штамм коронавируса под названием "омикрон", согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, увеличил число заражений инфекцией на 30% в американском регионе, и на 57% - в Европе. В начале недели США и Франция сообщили о самом высоком суточном приросте заболевших COVID-19 за все время пандемии: 440 и 180 тысяч новых случаев соответственно. Рост заболеваемости также был отмечен в Англии, Италии, Португалии, Греции и Канаде.

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