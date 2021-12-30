Лицей БГУ лишили привилегий

Лицей БГУ лишили привилегий5
- 30.12.2021, 9:35
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Документ вступил в силу 8 декабря, но его публикация осталась незамеченной.
Сайт dev.by обнаружил постановление минобразования от 9 ноября 2021 г. № 243, оно изменило правила приема в лицеи. Документ вступил в силу 8 декабря, но его публикация осталась незамеченной.
В числе основных изменений:
Экзамены во все лицеи будут проходить в одинаковые сроки — с 16 июня по 1 июля. Раньше их проводили с 16 до 21 июня, а Лицей БГУ мог проводить экзамены раньше, с 10 до 31 мая.
Экзамены будут проводить только в письменной форме. Раньше допускалась устная, а также сочетание устной и практической форм.
Задания и критерии для оценки их выполнения для всех лицеев будет разрабатывать Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ). Раньше их готовили отделы образования облисполкомов и мингорисполкома, а для лицея БГУ — сам БГУ.
Меры безопасности
Приемная комиссия должна будет отсканировать экзаменационные работы и передать их в РИКЗ на хранение в день проведения экзамена, до того, как приступит к проверке.
Зачислят только тех, кто получит «положительные оценки», а именно от 6 и выше. Раньше это не регулировалось.
Лицеи смогут организовать дополнительный прием 11–17 августа, если есть свободные места.