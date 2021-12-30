Вместо «Оливье» и «Мимозы»: пять изысканных салатов для новогоднего стола
- 30.12.2021, 9:47
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Простые рецепты помогут разнообразить угощение на праздник.
Чтобы разнообразить новогодний стол, приготовим салаты на разный вкус. В нашей подборке не будет обновленных рецептов «Оливье» или «Мимозы».
Однако найдется место для зелени, морепродуктов и мяса. Куда-то добавим орехи, где-нибудь потребуется мягкий сыр, а иногда понадобится и капля коньяка, пишет nv.ua.
Грузинский салат с ореховой заправкой
В этом традиционном для славной Сакартвело салате самое главное — ореховая заправка. Готовить ее очень просто, продукты все доступны, а вкус удивительный. Итак, давайте сделаем это!
Ингредиенты салата:
Крупные помидоры — 3 шт.
Свежие огурчики — 3 шт.
Салатная луковица ( белая или красная) — 1 шт.
Составляющие для соуса:
Петрушка — 1 пучок
Чеснок — 2−3 зубка
Очищенные грецкие орехи — 100 гр
Винный уксус — 1−2 ч.л.
Масло растительное — 1 ч.л.
Щепотка соли
Немного воды
Красный перец — по вкусу
Приготовление:
Овощи порезать: огурцы и лук — полукольцами, томат — кубиками, петрушку — как можно мельче.
Для ореховой заправки в блендере измельчить орехи и чеснок, превратив их в кашицу. Затем влить уксус, добавить соль и перец, масло и хорошо взбить блендером. Далее добавить воду, продолжая перемешивать, чтобы довести соус до консистенции густой сметаны.
Затем остается полить овощи заправкой и аккуратно перемешать.
Дайте постоять 10−15 мин. И все, можно предлагать гостям.
Салат идеально подходит к мясным блюдам, однако хорошо сочетается и с лавашем.
Морепродукты и немного коньяка — пикантный новогодний салат
Простой и ароматный салат будет наслаждаться взрослым. Если будут есть дети, то коньяк можно нагреть и дать спирту испариться, оставив только вкус и аромат.
Ингредиенты салата:
Салат айсберг — 1 головка или 2 упаковки
Помидор ( большой) — 1 шт.
Морской коктейль (400−450 г) — 1 уп.
Чеснок — 1 зубчик
Перец чили — по вкусу
Сливочное масло — 50 гр
Составляющие для соуса:
Яичный желток — 2 шт.
Подсолнечное масло — 125−150 мл
Горчица — 1 ч. л
Лимонный сок — 1 ст. л.
Соль — щепотка
Коньяк — 2 ст. л.
Приготовление:
Морской коктейль обжарьте 5−6 мин на обычной сковороде, смазав ее сливочным маслом. Уложите в глубокий салатник, дайте остыть. Затем добавьте листья айсберга (его лучше порвать руками), изрезанный кубиками томат, измельченный чеснок и перчик. Перемешайте.
Соус с коньяком готовится подобно домашнему майонезу: желтки и специи нужно взбивать в густую пену, добавить лимонный сок, горчицу, продолжая взбивать. Далее тонкой струйкой вливать масло, доводя смесь до консистенции густой сметаны. В самом конце добавить коньяк. Готовый соус доставить в салат, перемешать и подавать на стол.
Креветки, авокадо, моцарелла
Изысканный, почти летний новогодний салат будет особенно вкусным, если в нем есть нежная моцарелла и мясистые помидоры.
Ингредиенты салата:
Сыр моцарелла — 200−250 г
Томаты — 3−4 шт.
Очищенные мелкие креветки — 200−250 г
Средние авокадо — 2 шт.
Лайм — 0,5 шт
Зеленый салат — 3−4 листика
Базилик — 3−4 листика
Каперсы — 1 дес.л.
Составляющие для соуса:
Растительное (лучше оливковое) масло — 50 г
Лайм — 0,5 шт
Чеснок — 2 зубчика
Соль — щепотка
Приготовление:
Креветки сварить, добавив щепотку соли. Сцедить, охладить. Авокадо и томаты порезать тоненькими слайсами или кубиками, добавить шарики моцареллы. Всё перемешать. Затем к смеси прибавить каперсы, порванные салатные листья и измельченный базилик.
Для соуса смешать масло, измельченный чеснок, лаймовый сок. Залить этой заправкой салат. Подавать через 10−15 мин.
Мясной салат с корнишонами
Ингредиенты салата:
Отварная телятина (или говяжий язык) — 200 г
Свежий огурец — 100 г
Корнишоны — 100 г
Томаты — 2 шт
Петрушка — пучок
Вкус сметана — 1,5 ст. л
Майонез — 1 ст. л.
Горчица — 1 ч. л.
Сахар — 0,5 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Перец черный — по вкусу.
Приготовление:
Мясо, свежий огурец и нарезать корнишоны соломкой. Из помидоров убрать сердцевину, остальную мякоть — соломкой. Петрушку измельчить.
Для соуса хорошо смешать сметану, майонез и горчицу, добавив немного сахара, соль и перец. Полить заправкой салат, оставить на 10−15 мин, перед подачей украсьте рулетиками из омлета. И потом можно подавать на стол.
Салат с форелью и мятно-йогуртовой заправкой
Ингредиенты салата:
Филе малосольной форели (семги или лосося) — 200 г
Авокадо — 1 шт
Фета — 100 г
Лимонный сок — 2 ст.л
Свежий крупный огурец — 1шт
Белый винный уксус — 2 ст.л.
Сахар — 2 ч.л
Зеленый салат — небольшой пучок
Салат айсберг — 1/3 головки или упаковка на 200 г
Зеленые оливки без косточек — 12 шт.
Для соуса:
Йогурт без примесей — 120 г
Мята — пучок
Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Рыбу, авокадо нарезаем тонкими кусочками. Авокадо — сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнел. Огурец очистить, разрезать пополам и убрать семена и тоже нарезать тоненькими, продолговатыми кусочками.
Уксус и соль смешиваем в небольшой мисочке, кладем туда огурец.
В салатное блюдо кладем листья салата, затем — тонко порезанные листья айсберга, далее — авокадо, огурец, рыбу, фету кубиками и оливки. Поливаем заправкой. При желании можно добавить кедровые орешки.
Если вы не любите мяту — ее можно заменить укропом. Будет не столь оригинальный вкус заправки, однако получится тоже очень красиво.
Выбирайте, готовьте, угощайте!
Хорошая новость: эти новогодние салаты легко могут стать круглогодичными. Они доступны. универсальны и могут удовлетворить самые разные вкусы.
Хороших праздников!