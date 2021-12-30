Вместо «Оливье» и «Мимозы»: пять изысканных салатов для новогоднего стола 30.12.2021, 9:47

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Простые рецепты помогут разнообразить угощение на праздник.

Чтобы разнообразить новогодний стол, приготовим салаты на разный вкус. В нашей подборке не будет обновленных рецептов «Оливье» или «Мимозы».

Однако найдется место для зелени, морепродуктов и мяса. Куда-то добавим орехи, где-нибудь потребуется мягкий сыр, а иногда понадобится и капля коньяка, пишет nv.ua.

Грузинский салат с ореховой заправкой

В этом традиционном для славной Сакартвело салате самое главное — ореховая заправка. Готовить ее очень просто, продукты все доступны, а вкус удивительный. Итак, давайте сделаем это!

Ингредиенты салата:

Крупные помидоры — 3 шт.

Свежие огурчики — 3 шт.

Салатная луковица ( белая или красная) — 1 шт.

Составляющие для соуса:

Петрушка — 1 пучок

Чеснок — 2−3 зубка

Очищенные грецкие орехи — 100 гр

Винный уксус — 1−2 ч.л.

Масло растительное — 1 ч.л.

Щепотка соли

Немного воды

Красный перец — по вкусу

Приготовление:

Овощи порезать: огурцы и лук — полукольцами, томат — кубиками, петрушку — как можно мельче.

Для ореховой заправки в блендере измельчить орехи и чеснок, превратив их в кашицу. Затем влить уксус, добавить соль и перец, масло и хорошо взбить блендером. Далее добавить воду, продолжая перемешивать, чтобы довести соус до консистенции густой сметаны.

Затем остается полить овощи заправкой и аккуратно перемешать.

Дайте постоять 10−15 мин. И все, можно предлагать гостям.

Салат идеально подходит к мясным блюдам, однако хорошо сочетается и с лавашем.

Морепродукты и немного коньяка — пикантный новогодний салат

Простой и ароматный салат будет наслаждаться взрослым. Если будут есть дети, то коньяк можно нагреть и дать спирту испариться, оставив только вкус и аромат.

Ингредиенты салата:

Салат айсберг — 1 головка или 2 упаковки

Помидор ( большой) — 1 шт.

Морской коктейль (400−450 г) — 1 уп.

Чеснок — 1 зубчик

Перец чили — по вкусу

Сливочное масло — 50 гр

Составляющие для соуса:

Яичный желток — 2 шт.

Подсолнечное масло — 125−150 мл

Горчица — 1 ч. л

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Коньяк — 2 ст. л.

Приготовление:

Морской коктейль обжарьте 5−6 мин на обычной сковороде, смазав ее сливочным маслом. Уложите в глубокий салатник, дайте остыть. Затем добавьте листья айсберга (его лучше порвать руками), изрезанный кубиками томат, измельченный чеснок и перчик. Перемешайте.

Соус с коньяком готовится подобно домашнему майонезу: желтки и специи нужно взбивать в густую пену, добавить лимонный сок, горчицу, продолжая взбивать. Далее тонкой струйкой вливать масло, доводя смесь до консистенции густой сметаны. В самом конце добавить коньяк. Готовый соус доставить в салат, перемешать и подавать на стол.

Креветки, авокадо, моцарелла

Изысканный, почти летний новогодний салат будет особенно вкусным, если в нем есть нежная моцарелла и мясистые помидоры.

Ингредиенты салата:

Сыр моцарелла — 200−250 г

Томаты — 3−4 шт.

Очищенные мелкие креветки — 200−250 г

Средние авокадо — 2 шт.

Лайм — 0,5 шт

Зеленый салат — 3−4 листика

Базилик — 3−4 листика

Каперсы — 1 дес.л.

Составляющие для соуса:

Растительное (лучше оливковое) масло — 50 г

Лайм — 0,5 шт

Чеснок — 2 зубчика

Соль — щепотка

Приготовление:

Креветки сварить, добавив щепотку соли. Сцедить, охладить. Авокадо и томаты порезать тоненькими слайсами или кубиками, добавить шарики моцареллы. Всё перемешать. Затем к смеси прибавить каперсы, порванные салатные листья и измельченный базилик.

Для соуса смешать масло, измельченный чеснок, лаймовый сок. Залить этой заправкой салат. Подавать через 10−15 мин.

Мясной салат с корнишонами

Ингредиенты салата:

Отварная телятина (или говяжий язык) — 200 г

Свежий огурец — 100 г

Корнишоны — 100 г

Томаты — 2 шт

Петрушка — пучок

Вкус сметана — 1,5 ст. л

Майонез — 1 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Перец черный — по вкусу.

Приготовление:

Мясо, свежий огурец и нарезать корнишоны соломкой. Из помидоров убрать сердцевину, остальную мякоть — соломкой. Петрушку измельчить.

Для соуса хорошо смешать сметану, майонез и горчицу, добавив немного сахара, соль и перец. Полить заправкой салат, оставить на 10−15 мин, перед подачей украсьте рулетиками из омлета. И потом можно подавать на стол.

Салат с форелью и мятно-йогуртовой заправкой

Ингредиенты салата:

Филе малосольной форели (семги или лосося) — 200 г

Авокадо — 1 шт

Фета — 100 г

Лимонный сок — 2 ст.л

Свежий крупный огурец — 1шт

Белый винный уксус — 2 ст.л.

Сахар — 2 ч.л

Зеленый салат — небольшой пучок

Салат айсберг — 1/3 головки или упаковка на 200 г

Зеленые оливки без косточек — 12 шт.

Для соуса:

Йогурт без примесей — 120 г

Мята — пучок

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Рыбу, авокадо нарезаем тонкими кусочками. Авокадо — сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнел. Огурец очистить, разрезать пополам и убрать семена и тоже нарезать тоненькими, продолговатыми кусочками.

Уксус и соль смешиваем в небольшой мисочке, кладем туда огурец.

В салатное блюдо кладем листья салата, затем — тонко порезанные листья айсберга, далее — авокадо, огурец, рыбу, фету кубиками и оливки. Поливаем заправкой. При желании можно добавить кедровые орешки.

Если вы не любите мяту — ее можно заменить укропом. Будет не столь оригинальный вкус заправки, однако получится тоже очень красиво.

Выбирайте, готовьте, угощайте!

Хорошая новость: эти новогодние салаты легко могут стать круглогодичными. Они доступны. универсальны и могут удовлетворить самые разные вкусы.

Хороших праздников!

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