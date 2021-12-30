Синепалый возвращается от «брата Вовы» несолоно хлебавши 7 30.12.2021, 9:59

11,580

Узурпатор начнет сливать приближенных?

И опять атаман возвращается от брата Вовы несолоно хлебавши. Денег синепалому не дали. Кислые рожи белорусской делегации на «хоккейном матче» это только подтвердили, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Оценка «конституции» от синепалого 3.1 - у «Незыгаря». И она не очень лестная, мягко скажем. Жози подтверждает: примерно такая же оценка была в кулуарах. Единственное, чем готовы помочь, - это учениями во время референдума. Крымский сценарий - это уже почти то, на что готов согласиться синепалый. Иначе снесет народ.

Насколько старшему брату Вове нужно это все, большой вопрос. Слишком дорогая цена. Синепалый начнет сливать приближенных. Это финальный аккорд хунты.

Корзинка с колбасой в качестве подарка в Кремле не зашла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».