Обошла биткоин и Dogecoin: названа самая популярная криптовалюта 2021 года 30.12.2021, 10:09

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Цифровой актив набрал в цене несколько тысяч процентов.

По данным Coinmarketcap, самой популярной криптовалютой среди пользователей в 2021 году оказался мем-токен Shiba Inu. За последние 12 месяцев Shiba набрала более 188 млн просмотров.

Согласно статистике аналитической платформы Coinmarketcap, в пятерку самых популярных криптовалют среди пользователей в 2021 году вошли Shiba Iny, Bitcoin, Dogecoin, Cardano и Ethereum.

Regardless of ranking, here's what #CoinMarketCap users ended up viewing the most this year! 🔝 🔥 #CoinMarketCapUnwrapped pic.twitter.com/CDP1ZXv5jI — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) December 24, 2021

Новая мем-криптовалюта Shiba Inu оказалась абсолютным лидером и набрала больше 188 млн просмотров.

Shiba Inu начала торговаться на рынке в конце 2020-го и за последний год набрала в цене несколько тысяч процентов. По состоянию на 10:30 понедельника 27 декабря монету торгуют по $0,00003824.

Этот цифровой актив также занимает 13 место в списке всех криптовалют по показателю рыночной капитализации.

В ноябре сообщалось, что пользователь, у которого было $5,7 млрд в криптовалюте Shiba Inu, перевел $3 млрд на другие кошельки, и после этого курс монеты упал на 10%.

Ранее в работе аналитического сервиса Coinmarketcap также произошел сбой, из-за которого стоимость цифровых активов некоторое время отображалась с погрешностью в миллиарды процентов.

Сбой произошел в ночь с 14 на 15 декабря и длился чуть более часа.

За это время на сайте Coinmarketcap можно было увидеть сумасшедшие цены криптовалюты: биткоин, например, стоил более $814 млрд, а фейковый курс Ethereum поднялся выше $43,5 млрд за монету.

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