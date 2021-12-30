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Немецкий профессор назвал лучшую защиту от штамма Омикрон

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  • 30.12.2021, 10:28
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Немецкий профессор назвал лучшую защиту от штамма Омикрон

Она позволяет человеку не стать носителем вируса.

Ученые из Германии заявили, что только бустерная прививка может защитить организм от штамма Омикрон. Важно, что есть только предварительные данные о эффективности вакцин против этого варианта коронавируса, вакцинация все равно играет важную роль.

Об этом рассказал замглавы Немецкого общества иммунологии профессор Райнхольд Фёрстер, пишет DW.

По словам специалиста, после третьего укола человек куда более долгий период защищен от того, чтобы стать носителем вируса и начать заражать своих друзей и родственников.

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