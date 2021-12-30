Сегодня — день рождения Павла Северинца 1 30.12.2021, 10:38

Павел Северинец

Политику исполнилось 45 лет.

Сегодня одному из лидеров белорусской оппозиции, Герою Беларуси Павлу Северинцу исполнилось 45 лет. Третий Новый год подряд он встречает за решеткой.

Два года назад на Новый год он отбывал административный арест за участие в акции против интеграции, а 7 июня 2020 года его задержали, когда Павел возвращался с пикета в Минске. Через год, в мае 2021 года, Павла осудили на семь лет колонии усиленного режима. Наказание отбывает в шкловской колонии.

Павел также отбывал наказание в 2005-2007 и 2010-2013 годах, тогда он был приговорен к химии.

Каждый может поздравить Павла с 45-летием.

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