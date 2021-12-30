Александр Невзоров: Кремлевское царство мертвых падет 5 30.12.2021, 10:45

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Александр Невзоров

Образ российского вождя ржавеет быстрее, чем пропаганда успевает его полировать.

Российский публицист Александр Невзоров заглянул в будущее.

– Дело в том, что близится 24-й год, и Кремль задумывался, как бы нам об устроить Россию и выборы, потому что образ вождя ржавеет быстрее, чем пропаганда успевает его полировать, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Они знают, в отличие от нас, еще реальную статистику. Поэтому вся эта суета с желанием обустроить Россию абсолютно объяснима.

Выяснилось, что у них в арсенале из инструментария ничего кроме репрессий нету. Они ничего не умеют. Репрессии они с грехом пополам еще научились делать, воссоздали секреты мастерства и достигли даже определенного совершенства. Но это все, что они умеют, и никакого другого воздействия на реальность у режима нету.

И сейчас из сундука вытащены совсем уже какие-то дремучие совковые инструменты: и лишение гражданства, и возвращение смертной казни и, вероятно, высылка, как высылали всяких Бродских, Ростроповичей, когда просто человека бросали в самолет и выкидывали его за границей.

Они собираются, вероятно, додушить в предстоящем году журналистику. Но душить, в общем, особо некого. Осталось «Эхо» и осталась «Новая». Как только будут они задушены, потом можно передавить те 25 журналистов, которые есть в стране. Ну там всякий погром YouTube, который обязательно должен произойти, либо его приручат.

Должен сказать, то, что мы до сих пор живы, это заслуга интернета. Теперь я понимаю, что жизнью мы все ему обязаны.

И если бы не он, то наши кости давно бы уже где-нибудь белели в районе Билибино, шествия «навальнят» сносились бы не ОМОНом с дубинками, а из крупнокалиберных пулеметов, и в тюрьмах сажали бы не на швабры, а прямо на колы так, чтобы они выходили в районе нижней челюсти и эти колы потом бы расставляли по тюремному плацу.

Над народом вообще можно издеваться, как выяснилось, абсолютно сколько угодно. Мы понимаем, что народ не будет особо страдать. То есть мы понимаем, что всякая Северная Корея живет без всякой интеллигенции, и это очень удобно, потому что когда там пара миллионов человек помирает от голода, никто не причитает, и все складывается удачно для властей.

И вообще я могу сказать, что ситуация уникально интересная, сказочная. Если бы была какая-то вторая сила, которые борется с режимом, все было бы более-менее понятно, но в этой ситуации откуда возьмется сопротивление, откуда возьмется иная сила, притом, что посажено, стерилизовано, разгромлено, зацензурено и запрещено уже все, абсолютно непонятно.

Тем не менее, я не сомневаюсь, что кремлевское царство мертвых падет, и мерзкая кремлевская Книга мертвых захлопнется. Кто сокрушит это царство и кто этот фолиант захлопнет, непонятно.

Это офигительная интрига, улетная. И каким образом из ничего возникнет нечто, способное устроить, как выражается Владимир Владимирович, «шлеп-шлеп» вот этой идеальной кровожадной, да еще теперь и оснащенной самой современной техникой слежения, обнаружения и подавления системой.

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