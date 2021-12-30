Задержана педагог, которая на выборах была замом главы избирательной комиссии 6 30.12.2021, 10:56

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Светлана Хромова

Она участвовала в протестах.

В Минске задержали заместителя директора по учебной работе гимназии №42 Светлану Хромову, сообщает euroradio.fm.

В видео, опубликованном в интернете, женщина говорит, что участвовала в акциях протеста после президентских выборов 2020 года.

На выборах она была заместителем председателя избирательной комиссии на участке №35, который размещался в гимназии.

Хромова говорит, что была возмущена несправедливым применением силы со стороны милиции, ходила на маршы не менее пяти раз, но протестную символику не использовала. Также она была подписана на телеграмм-каналы, которые позже были признаны экстремистскими.

Есть информация, что милиционеры задержали и дочь педагога. Сообщается, что на них возбуждено уголовное дело по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

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