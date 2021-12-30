12 беспроигрышных подарков, которые всегда можно положить под елку 1 30.12.2021, 11:16

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Идеи на любой вкус в последние дни перед Новым годом.

Все мы в последние дни декабря задаемся одним и тем же вопросом: что подарить на Новый год родным и друзьям? Журналисты apostrophe.ua отыскали в сети несколько беспроигрышных идей. В списке – презенты, которые абсолютно точно пригодятся и не будут годами пылиться на полке.

Красивая свеча

Ну кому не захочется добавить в дом уюта с помощью такой приятной мелочи? Свеча подарит праздничное настроение и будет долго радовать ее счастливого обладателя.

Носки с модным принтом

Вещь, которая всегда нужна и незаменима. А если вам удастся отыскать что-то креативное, то получатель подарка точно останется довольным. Чтобы не прогадать с выбором, заранее поинтересуйтесь предпочтениями человека, для которого готовите сюрприз.

Комнатное растение

Цветов никогда не бывает много в доме, поэтому смело можете отправляться за этим подарком. Подберите к растению стильный горшок, и подарок не оставит равнодушным получателя.

Планировщик

Этот вариант подарка можно считать универсальным, поскольку подойдет как для женщин, так и для мужчин. А начав Новый год 2022 с таким приобретением, человек захочет выполнить все-все-все написанные в нем планы и мечты.

Фотоальбом

Эта вещица может стать стимулом, чтобы наконец-то распечатать все свои красивые фотографии и поместить их в новый альбом. Такой презент подарит радостные эмоции и сможет долго быть приносить пользу.

Коробочка сладостей

В новогодние праздники и так достаточно сладостей, шампанского и мандаринов. Тем не менее, не бойтесь преподнести человеку этот набор – он обязательно вспомнит о нем через несколько недель после окончания праздничной суеты.

Большая копилка

А эта идея пригодится тем, кто никак не обучится финансовой грамотности. Если среди ваших знакомых есть такие люди, то теперь вы знаете, что им подарить!

Теплый шарф

Не только модный, но и практичный подарок. Этот аксессуар станет незаменимым при создании зимнего образа.

Тапочки

Это еще одна вещь, которая никогда не станет лишней в доме. Выберите тот вариант, который вам понравится больше всего. И смело вручайте его близкому человеку.

Многоразовая бутылка для воды

Ни для кого не секрет, что в день человеку рекомендуется пить около 1,5 чистой воды. Так почему бы не выбрать в качестве презента стильную и удобную бутылочку? С ее помощью ваш родственник или близкий друг точно сможет следить за количеством выпитой жидкости.

Power bank

Электронное зарядное устройство, которое всегда будет под рукой! Это ценная находка для человека, который привык к активному и многозадачному темпу жизни.

Кружка с фотографией получателя

Все мы хоть раз задумывались о такой вещице. И если не для себя, то кому-то на подарок. Кружка с фотографией друга/подруги – идеальный новогодний подарок!

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