Житель Могилева отдал 15 000 рублей за участие в «спецоперации» 6 30.12.2021, 11:17

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Кибермошеники продолжают обманывать доверчивых граждан.

В очередную уловку злоумышленников угодил 29-летний житель Могилева.

Днем 23 декабря мужчине в мессенджере Viber позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что житель Могилева является участником «спецоперации» по установлению банковских мошенников, сообщает nv-online.info.

В ходе разговора лжесотрудник рассказал, что на имя последнего оформляется кредит в банковском учреждении. Для того, чтобы выявить кредитополучателя, звонивший предложил мужчине явиться в банк для совершения аналогичной операции. При этом пояснил, что эти денежные средства будут переведены в резервное хранилище и кредит выплачивать в последующем не надо.

В этот же день потерпевший оформил кредит на сумму 15 000 рублей. Далее по рекомендации звонившего он установил на свой мобильный телефон приложение «AnyDesk». В итоге с помощью этого приложения «сотрудники банка» поэтапно сняли у потерпевшего всю сумму кредита.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Потерпевший допрошен, осмотрен его мобильный телефон, запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам мужчины, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера телефонов, с которых звонили злоумышленники.

Следствие призывает граждан не терять бдительности, когда на мобильный телефон звонят незнакомцы и представляются сотрудниками банков!

Вводя в заблуждение и действуя весьма настойчиво, злоумышленники выводят собеседника из психологического равновесия и завладевают крупными суммами денег. Ни в коем случае не устанавливайте на телефон никаких приложений по просьбе незнакомцев.

Банковские работники не звонят по телефону с такими предложениями, а предлагают явиться непосредственно в банк.

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