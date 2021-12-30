Белый дом: Байден даст понять Путину, что есть путь к деэскалации 1 30.12.2021, 11:24

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Телефонный разговор назначен на 30 декабря.

В разговоре с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден ясно даст понять, что Соединенные Штаты готовы к дипломатии, но также они "готовы ответить, если Россия продвинется вперед, продолжив вторжение в Украину". Об этом сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена во время телефонного брифинга, стенограмму которого опубликовал сайт Белого дома, передает liga.net.

Президенты обсудят предстоящие переговоры с Россией по вопросам безопасности. К ним относятся двусторонние переговоры в рамках диалога о стратегической стабильности, а также Совет Россия-НАТО и заседание Постоянного совета ОБСЕ, которые состоятся 10 января.

"Россия высказала свои опасения, и мы готовы их обсуждать. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры изложат наши опасения и ожидают, что Россия также будет готова их обсудить", – сказал чиновник.

По его словам, Байден ясно даст понять в разговоре с Путиным, что США продолжат тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами и будут исходить из принципа "ничего о них без них".

Он подтвердил, что в течение последних нескольких недель представители США проводили интенсивные консультации с европейскими коллегами на высшем уровне.

"Президент Байден также ясно даст понять в разговоре с Путиным, что мы готовы к дипломатии и дипломатическому продвижению, но мы также готовы ответить, если Россия продвинется вперед, продолжив вторжение в Украину", – сказал представитель администрации.

Он также сообщил, что США согласовали действия с союзниками по введению серьезных санкций против российской экономики и финансовой системы, "выходящие далеко за рамки того, что было введено в 2014 году".

Кроме того, США разработали планы по усилению позиций НАТО в государствах-союзниках на восточном фланге в случае дальнейшей агрессии РФ.

"И мы готовы предоставить Украине дальнейшую помощь в защите ее территории в ответ на потенциальную российскую оккупацию, если в ближайшие недели продолжится вторжение", – сказал он.

"Тем не менее – и президент подчеркнет это президенту Путину – мы едины с нашими союзниками в нашей готовности вести принципиальную дипломатию с Россией... Президент Байден ясно даст понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин заинтересован в этом", – добавил чиновник.

Псле переговоров Вашингтон предоставит союзникам и партнерам подробные данные о его итогах для координации дальнейших шагов.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. США заявили, что составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

Представитель Альянса в Брюсселе сообщил, что Столтенберг планирует Совет Россия-НАТО на 12 января.

Сегодня в США анонсировали телефонный разговор Байдена с Путиным 30 декабря. Он состоится по запросу РФ.

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