Черногория кардинально изменила правила въезда в страну 30.12.2021, 11:40

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Теперь для пересечения границы нужно иметь сразу несколько документов.

Черногория ужесточила условия въезда на территорию страны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Обновленные условия пересечения границы страны вступят в силу уже 2 января и продлятся до 12 января, сообщило посольство Украины в Черногории.

Так, уже с воскресенья въезд разрешается только при наличии одного из двух документов:

1. Доказательство проведения полной вакцинации. При этом вторая доза вакцины сделана не раньше июня, то есть не более чем за шесть месяцев до въезда;

2. Подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР или экспресс-тест антигена, которому должно быть не менее 10 дней и не более 180 дней).

При этом в обоих случаях желающим въехать в Черногорию нужно иметь с собой отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы или экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

Напомним, накануне власти Чехии с 27 декабря ужесточили правила въезда на территорию страны, для украинцев, в частности. Теперь для этого требуется отрицательный ПЦР-тест даже для вакцинированных от коронавируса.

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