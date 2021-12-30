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Крупные продавцы из Лондона обрушили российский рубль

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  • 30.12.2021, 11:54
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Крупные продавцы из Лондона обрушили российский рубль

Курс валюты РФ упал до минимума за неделю.

Российский валютный рынок провожает 2021 год снижением рубля вопреки растущим ценам на нефть, пишет finanz.ru.

Хотя в среду стоимость барреля Brent поднялась выше 80 долларов впервые за месяц, а котировки российского сорта Urals в Европе пробили отметку 77, рубль откатился до недельного минимума к доллару и почти месячного - к евро.

На 19.12 мск курс американской валюты прибавляет 41 копейку, до 74,1050 рубля, а европейской - 76 копеек, до 84,12 рубля.

Рубль лишился поддержки от ключевых покупателей в лице экспортеров, которые во вторник завершили продажи валюты под налоговый период декабря, отмечают аналитики банка «Санкт-Петербург».

Одновременно после рождественских каникул к торгам на рынок акций вернулся основной объем нерезидентов, включая трейдеров из Лондона, отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Иностранные инвесторы пришли с продажами, фиксируя позиции в «голубых фишках» после роста в последние два дня. «С приходом нерезидентов ближе к вечеру рынок сработал против рубля», - отмечает Силаев.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи просел на 0,97% а индекс РТС - на 1,37%.

«В целом уже месяц в рубле не происходит практически ничего», - констатирует ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин: курс доллара вернулся к той же отметке, на которой был на старте торгов 1 декабря (74,07 рубля).

«Инвесторы, похоже, предпочитают занимать выжидательную позицию и не принимать инвестиционных решений относительно рубля до прояснения геополитической картины, ожидаемого, судя по всему, не раньше середины января», - говорит Сыроваткин.

Рынок продолжает верить, что масштабная война на украинском фронте и санкции из ада не состоятся, «ультиматумы», озвученные Россией по отношению США и НАТО - всего лишь обозначение переговорных позиций, и ничего страшного не случится, успокаивает президент ACI Russia Сергей Романчук.

Впрочем, и без новых жестких санкций российские активы остаются «токсичными» в глазах иностранных инвесторов, которые третий месяц выходят из облигаций федерального займа, а акции распродают почти без остановок с февраля.

Дисконт российского рынка сохранится, предупреждает Романчук: «Холодная война скорее всего продолжит развиваться, что не благоволит инвестиционному климату».

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