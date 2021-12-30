Крупные продавцы из Лондона обрушили российский рубль 2 30.12.2021, 11:54

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Курс валюты РФ упал до минимума за неделю.

Российский валютный рынок провожает 2021 год снижением рубля вопреки растущим ценам на нефть, пишет finanz.ru.

Хотя в среду стоимость барреля Brent поднялась выше 80 долларов впервые за месяц, а котировки российского сорта Urals в Европе пробили отметку 77, рубль откатился до недельного минимума к доллару и почти месячного - к евро.

На 19.12 мск курс американской валюты прибавляет 41 копейку, до 74,1050 рубля, а европейской - 76 копеек, до 84,12 рубля.

Рубль лишился поддержки от ключевых покупателей в лице экспортеров, которые во вторник завершили продажи валюты под налоговый период декабря, отмечают аналитики банка «Санкт-Петербург».

Одновременно после рождественских каникул к торгам на рынок акций вернулся основной объем нерезидентов, включая трейдеров из Лондона, отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Иностранные инвесторы пришли с продажами, фиксируя позиции в «голубых фишках» после роста в последние два дня. «С приходом нерезидентов ближе к вечеру рынок сработал против рубля», - отмечает Силаев.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи просел на 0,97% а индекс РТС - на 1,37%.

«В целом уже месяц в рубле не происходит практически ничего», - констатирует ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин: курс доллара вернулся к той же отметке, на которой был на старте торгов 1 декабря (74,07 рубля).

«Инвесторы, похоже, предпочитают занимать выжидательную позицию и не принимать инвестиционных решений относительно рубля до прояснения геополитической картины, ожидаемого, судя по всему, не раньше середины января», - говорит Сыроваткин.

Рынок продолжает верить, что масштабная война на украинском фронте и санкции из ада не состоятся, «ультиматумы», озвученные Россией по отношению США и НАТО - всего лишь обозначение переговорных позиций, и ничего страшного не случится, успокаивает президент ACI Russia Сергей Романчук.

Впрочем, и без новых жестких санкций российские активы остаются «токсичными» в глазах иностранных инвесторов, которые третий месяц выходят из облигаций федерального займа, а акции распродают почти без остановок с февраля.

Дисконт российского рынка сохранится, предупреждает Романчук: «Холодная война скорее всего продолжит развиваться, что не благоволит инвестиционному климату».

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