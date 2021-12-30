Прогноз погоды в Беларуси на новогоднюю ночь 2 30.12.2021, 12:02

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Водителям и пешеходам стоит быть внимательными на дорогах.

Белгидромет рассказал, какую погоду ожидать в Беларуси в ночь на 1 января 2022 года.

По прогнозу синоптиков, новогодняя ночь будет без мороза. Температуру обещают от минус 1 до плюс 5 градусов. Кроме того, атмосферные фронты с Западной Европы принесут на Новый год дождь и мокрый снег.

В Минске будет от 1 до 3 градусов тепла, в Бресте ожидают плюс 3–5, а в Витебске — от минус 1 до плюс 1. В Гомеле и Могилеве прогнозируют 0–2 градуса, а в Гродно температура будет еще выше — до плюс 4.

Предупреждают синоптики и о туманах ночью и утром, а также о гололедице. Водителям и пешеходам советуют быть внимательными на дорогах.

По данным Белгидромета, в ночь на 30 декабря в Беларуси будет мороз до минус 18, а днем температура прогреется до плюс 2 градусов. Заметное потепление обещают в пятницу, 31 декабря. Днем столбик термометра поднимется до 5 градусов тепла.

В первый день нового года днем по северо-востоку страны температура опустится до минус 1, а по юго-западу воздух прогреется до плюс 8 градусов. Но при этом усилится ветер до 15–20 м/с.

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