Глава МИД Германии: Россия не скоро вернется в состав G7 4 30.12.2021, 12:09

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Анналена Бербок

Фото: Getty Images

Главная причина – агрессия против Украины.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году "невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня", считает Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Бербок не видит возможности возвращения России в состав "большой семерки" (G7) в обозримом будущем, сообщает DW. "Это, конечно, очень больно, что Россия за счет аннексии Крыма исключила себя из этого круга, - сказала она в интервью агентству dpa, опубликованном в четверг, 30 декабря. - В настоящее время неясно, когда Россия сможет вернуться в группу - нынешняя эскалация не облегчает ситуацию".

Россия была исключена из состава "большой восьмерки" G8 в 2014 году после аннексии украинского полуострова. По мнению Бербок, "после агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня".

Председательство в G7 в 2022 году переходит к Германии

С 1 января 2022 года Германия сменит Великобританию на посту председателя "большой семерки", куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Бербок заявляла, что хочет сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов германского председательства в G7.

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