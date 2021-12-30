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2022-й год будет принадлежать нам

  • 30.12.2021, 12:00
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2022-й год будет принадлежать нам

Мы не сдаемся. Мы сражаемся. Мы победим.

Беларусь в 2021-м году продолжала бороться за свободу. Появилось видео с главными достижениями белорусов в уходящем году.

«Это наши киберпартизаны взламывают базы режима. Это наш выбор уважают во всем демократическом мире. Это мы бастуем и останавливаем целые предприятия. Это нас поддерживает ЕС, вводя санкции против режима. Это мы продолжаем выходить на улицы наших городов, несмотря ни на что. Это мы партизаним и доводим самозванца до паники. Это наша страна Беларусь. Мы не сдаемся. Мы сражаемся. Мы победим. Нас 97%. 2022-й год будет принадлежать нам», — говорится в видеоролике.

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