В Польше отменили необходимость подтверждать знание польского языка для белорусских врачей 30.12.2021, 12:17

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Трудоустройство стало еще проще.

В Польше Верховный суд отменил часть постановления Высшего медицинского совета, принятого 21 января 2021 года. Оно требовало от врачей, которые получили квалификацию за пределами Евросоюза, подтверждать знание польского языка для работы в стране.

Сейчас в Польше в условиях пандемии действует особый порядок приема на работу врачей из-за пределов ЕС. В соответствии с правилами, врач из страны, не входящей в Евросоюз, может работать в Польше после подтверждения диплома у консула, получения согласия на занятие профессией от министра здравоохранения и права заниматься профессией от районного медицинского совета

В январе Высший медицинский совет постановил, что таким врачам необходимо предоставлять документы о знании польского языка и медицинскую справку. Это постановление в апреле обжаловал министр здравоохранения Адам Недзельски.

В среду Верховный суд рассмотрел жалобу министра и частично удовлетворил ее, отменив часть постановления, требующую от врачей знания польского языка.

— Законодательное регулирование, в определенной степени упрощающее процедуру доступа к профессии врача, никаким образом не может быть искажено постановлениями профессионального самоуправления, — подчеркнул судья Адам Редзик. Он отметил, что в соответствии с Конституцией, органы государственной власти обязаны бороться с эпидемией и самостоятельно выбирают средства борьбы с ней.

В конце 2020 года Польша упростила порядок выдачи иностранцам разрешений на врачебную практику, чтобы справиться с дефицитом медиков в условиях пандемии коронавируса. В основном в Польшу едут работать врачи из Беларуси и Украины.

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