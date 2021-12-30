В 2022 году белорусские предприятия будут работать на склад 30.12.2021, 12:32

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Причина не только в санкциях.

Валообразующие предприятия промышленности сообщили о размерах складских запасов. По сравнению с прошлыми периодами зафиксирован рост показателей, сообщает banki24.by.

К 1 декабря 2021-го складские запасы у флагманов промышленности составили 5,469 млрд BYN. Таковы оперативные данные по Белстату. Относительно аналогичной даты в 2020-м денежная оценка запасов выросла – тогда на складах лежала продукция на 5,282 млрд BYN.

По сравнению со среднемесячным объемом производства складские запасы на отчетную дату составили 53,6%. Месяцем ранее (на 1 ноября) относительный уровень запасов готовой продукции был ниже (53,1%), 2 месяцами ранее – еще меньше (51,9%).

Подъем относительного показателя по складским запасам связан с торможением в промышленности. За ноябрь валовая добавленная стоимость в обрабатывающих отраслях выросла только на 2%.

Промышленное производство по итогам ноября поднялось к 2020 году всего на 2,7%. При этом обрабатывающие отрасли промышленности сплюсовали лишь на 1,3%.

Среди открытых позиций в ноябре сократили выпуск к уровню 2020 года легпром (на 0,5%), металлурги (на 0,1%), производители транспортных средств и оборудования (на 24,6%).

В региональном разрезе за ноябрь 2021-го снизилось промышленное производство в Брестской (на 2,1% к 2020 году), Витебской (на 3,4%), Гомельской (на 1,4%) и Могилевской (на 1,5%) областях.

В первой половине 2021 года дела в белорусской промышленности шли существенно лучше. За 1 квартал рост промышленного производства составил 9,2%, за 2 квартал – 11,6%. Но уже в 3 квартале темпы роста затормозились до 2,9%: эффект низкой базы прошлого года исчерпался – упали индексы выпуска флагманов.

В декабре вступили в силу санкции США в отношении Беларуськалия, а в апреле вступят в силу санкции по Белорусской калийной компании и ее «дочке» в Украине. Весной-летом 2022 года это может внести негативный вклад в динамику выпуска и повысить относительный уровень складских запасов.

Более 46% складских запасов страны сконцентрировали Минск и Минская область – 1,106 и 1,429 млрд BYN соответственно. Кроме того, на этих территориях к 1 декабря наблюдался самый высокий относительный уровень запасов – 79,2% и 74,3% от среднемесячного выпуска.

Среди отраслей промышленности крупнейшие по деньгам запасы готовой продукции лежали на складах пищепрома (1,149 млрд BYN), машиностроения (751,4 млн BYN) и легпрома (668,2 млн BYN).

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